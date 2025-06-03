Мишустин пошутил над главой «Газпром нефти» за ответ, «как у чиновника»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с иронией отреагировал на попытку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова уклониться от прямого ответа. Это произошло во время пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
В ходе обсуждения премьер обратил внимание на снижение активности индустриального центра компетенций (ИЦК) «Газпром нефти» по проектированию, в том числе по цифровой отрасли и направлениям, связанным с вечной мерзлотой. В ответ Дюков попытался акцентировать внимание на важности всех проектов. «Все проекты…», — отметил глава «Газпром нефти». «Так чиновники обычно отвечают», — со смехом отметил Михаил Мишустин. В ответ на этого Дюков подчеркнул, что в его компании на чиновников равняются. Их диалог передает ТАСС.
Дюков подчеркнул, что компания ориентируется на лучшие практики и отметил, что для «Газпром нефти» приоритетом остается цифровая трансформация. Он рассказал, что значительное внимание уделяется созданию цифровых двойников и поиску оптимальных технологических решений для отрасли. По словам Дюкова, перед компанией стоит масштабная задача — содействовать быстрому переходу нефтяных предприятий к цифровым технологиям при одновременном выполнении других стратегически важных задач.
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