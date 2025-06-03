В Челябинской области запустили движение по новому участку трассы М-5

В Челябинской области завершился первый этап реконструкции четырехполосного участка федеральной трассы М-5. Об открытии движения во время церемонии открытия объектов дорожного хозяйства в Челябинской области и ХМАО заявил исполняющий обязанности руководителя упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.
«Росавтодор завершил реконструкцию автомобильной дороги М5 „Урал“ в Ашинском районе Челябинской области на участке километров с 1564 по 1578. Участок выполнен в четырехполосном исполнении. Разрешите дать команду на открытие движения», — подытожил Антонов.
В эксплуатацию вводится участок автодороги «Урал» на территории Ашинского района Его общая протяженность — 14 километров. При реконструкции участок трассы расширили с двух до четырех полос движения.
По дороге установили барьерное ограждение, что позволило свести к минимуму выезд автомобилей на встречную полосу, снизив тем самым риск лобовых — столкновений. Уложена новая дорожная одежда с тремя слоями асфальтобетона. Также построены примыкания и укреплены обочины.
Участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области планируется сделать 4-полосным до самой границы с Республикой Башкортостан к 2030 году. Шестилетний план дорожной деятельности, в котором предусмотрели дальнейшее расширение дороги, был утвержден в марте 2025 года.
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