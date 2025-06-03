Челябинский участок М-5 планируют сделать 4-полосным к 2030 году

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Планируется, что к 2030 году дорога от Челябинска до Башкортостана станет 4-полосной
Планируется, что к 2030 году дорога от Челябинска до Башкортостана станет 4-полосной Фото:

Участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области планируется сделать 4-полосным до самой границы с Республикой Башкортостан к 2030 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время церемонии открытия объектов дорожного хозяйства в Челябинской области и ХМАО.

«В марте мы утвердили шестилетний план дорожной деятельности, в котором предусмотрели дальнейшее расширение дороги. Задача — обеспечить к 2030 году движение по четырем полосам на всем протяжении от границы Башкортостана до Челябинска», — заявил Хуснуллин.

Сегодня на челябинском участке М-5 (если ехать в сторону Башкортостана) 4-полоска заканчивается у Миасса. Расширение дороги осложняется горным рельефом местности.

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Участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области планируется сделать 4-полосным до самой границы с Республикой Башкортостан к 2030 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время церемонии открытия объектов дорожного хозяйства в Челябинской области и ХМАО. «В марте мы утвердили шестилетний план дорожной деятельности, в котором предусмотрели дальнейшее расширение дороги. Задача — обеспечить к 2030 году движение по четырем полосам на всем протяжении от границы Башкортостана до Челябинска», — заявил Хуснуллин. Сегодня на челябинском участке М-5 (если ехать в сторону Башкортостана) 4-полоска заканчивается у Миасса. Расширение дороги осложняется горным рельефом местности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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