Российские войска в шаге от Сум

Марочко: ВС РФ осталось 20 км до Сум
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Российская армия продвигается в Сумской области
Российская армия продвигается в Сумской области Фото:
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ВС РФ создают буферную зону на границе с Украиной

Российские войска приблизились к городу Сумы — главному населенному пункту в Сумской области, на расстояние около 20 километров после взятия села Андреевка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Остается около 20 км до Сум после взятия Андреевки», — заявил Андрей Марочко, его слова передает ТАСС. Ранее Министерство обороны России сообщало об освобождении Андреевки в Сумской области.

Российские военные продолжают наступление на данном участке фронта для создания буферной зоны и прекращения атак ВСУ на Курскую и Белгородскую области. Ранее в Раде призвали местных жителей эвакуироваться, не дожидаясь реакции местной власти.

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Российские войска приблизились к городу Сумы — главному населенному пункту в Сумской области, на расстояние около 20 километров после взятия села Андреевка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Остается около 20 км до Сум после взятия Андреевки», — заявил Андрей Марочко, его слова передает ТАСС. Ранее Министерство обороны России сообщало об освобождении Андреевки в Сумской области. Российские военные продолжают наступление на данном участке фронта для создания буферной зоны и прекращения атак ВСУ на Курскую и Белгородскую области. Ранее в Раде призвали местных жителей эвакуироваться, не дожидаясь реакции местной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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