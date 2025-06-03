Российские войска в шаге от Сум

Российские войска приблизились к городу Сумы — главному населенному пункту в Сумской области, на расстояние около 20 километров после взятия села Андреевка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Остается около 20 км до Сум после взятия Андреевки», — заявил Андрей Марочко, его слова передает ТАСС. Ранее Министерство обороны России сообщало об освобождении Андреевки в Сумской области.
Российские военные продолжают наступление на данном участке фронта для создания буферной зоны и прекращения атак ВСУ на Курскую и Белгородскую области. Ранее в Раде призвали местных жителей эвакуироваться, не дожидаясь реакции местной власти.
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