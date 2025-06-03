Песков: информацию об атаках на российские объекты Путин получал онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал, что резидент РФ в онлайн-режиме получал информацию о ЧП на объектах РФ
Песков рассказал, что резидент РФ в онлайн-режиме получал информацию о ЧП на объектах РФ Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Президент России Владимир Путин был оперативно проинформирован о нападениях на объекты, произошедших в воскресенье. Он также подчеркнул, что для получения полной картины по случаям подрывов на железнодорожной инфраструктуре следует дождаться завершения расследования.

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было также соответствующее заявление министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления министерства обороны России», — рассказал представитель Кремля журналистам во время конференц-колла. 

ВСУ совершили попытку атаки по военным аэропортам на территории России. Целью стали объекты на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей, сообщили в Минобороны РФ. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, в то время как в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин был оперативно проинформирован о нападениях на объекты, произошедших в воскресенье. Он также подчеркнул, что для получения полной картины по случаям подрывов на железнодорожной инфраструктуре следует дождаться завершения расследования. «Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было также соответствующее заявление министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления министерства обороны России», — рассказал представитель Кремля журналистам во время конференц-колла.  ВСУ совершили попытку атаки по военным аэропортам на территории России. Целью стали объекты на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей, сообщили в Минобороны РФ. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, в то время как в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...