Песков: информацию об атаках на российские объекты Путин получал онлайн

Президент России Владимир Путин был оперативно проинформирован о нападениях на объекты, произошедших в воскресенье. Он также подчеркнул, что для получения полной картины по случаям подрывов на железнодорожной инфраструктуре следует дождаться завершения расследования.
«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было также соответствующее заявление министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления министерства обороны России», — рассказал представитель Кремля журналистам во время конференц-колла.
ВСУ совершили попытку атаки по военным аэропортам на территории России. Целью стали объекты на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей, сообщили в Минобороны РФ. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, в то время как в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
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