Ужесточили наказание извергу, забившему до смерти 2-летнюю падчерицу в Первоуральске

Жителю Первоуральска добавили срок за убийство двухлетней падчерицы
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Иван Бекурин вину так и не признал
Иван Бекурин вину так и не признал Фото:

Жителю Первоуральска (Свердловская область) Ивану Бекурину, который забил до смерти двухлетнюю падчерицу, ужесточили наказание. Об этом URA.RU сообщили во втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

В середине февраля Бекурин получил 18 лет колонии строгого режима. Питерский суд изменил квалификацию наказания. Так, у Бекурина убрали ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности) и вменили ему ч. 2 п. п. «в», «д» ст. 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью). «Также ему увеличили тюремный срок на год», — отметили в инстанции.

Трагедия произошла в декабре 2023 года. По версии следствия, Бекурин систематически избивал малышку, связывал и ронял ее. Так, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину он не признал и говорил на допросах, что у девочки уже были синяки, когда он появился в семье.

После этого под суд попала мама ребенка Виктория. Судебное разбирательство над ней проходит в Первоуральске, женщину обвиняют в истязаниях. Остальных детей у нее забрали. Опеку над ними хотят оформить родные. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.

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Жителю Первоуральска (Свердловская область) Ивану Бекурину, который забил до смерти двухлетнюю падчерицу, ужесточили наказание. Об этом URA.RU сообщили во втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. В середине февраля Бекурин получил 18 лет колонии строгого режима. Питерский суд изменил квалификацию наказания. Так, у Бекурина убрали ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности) и вменили ему ч. 2 п. п. «в», «д» ст. 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью). «Также ему увеличили тюремный срок на год», — отметили в инстанции. Трагедия произошла в декабре 2023 года. По версии следствия, Бекурин систематически избивал малышку, связывал и ронял ее. Так, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину он не признал и говорил на допросах, что у девочки уже были синяки, когда он появился в семье. После этого под суд попала мама ребенка Виктория. Судебное разбирательство над ней проходит в Первоуральске, женщину обвиняют в истязаниях. Остальных детей у нее забрали. Опеку над ними хотят оформить родные. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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