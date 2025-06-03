Убийце габонского аспиранта УрФУ потребовали добавить тюремный срок

Семья убитого габонца потребовала ужесточить наказание екатеринбуржцу

03 июня 2025 в 17:31 Размер текста - 17 +

Данил Фомин попал под следствие в 2023-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Екатеринбуржцу Данилу Фомину, которого приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство габонского аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили, потребовали ужесточить наказание. При этом гособвинитель просил вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение, сказал источник URA.RU. «Представитель потерпевшего потребовал ужесточить наказание до 15 лет с применением дополнительного наказания в виде ограничения свободы. А прокурор ходатайствовал о возвращении дела на новый круг. Кассационный суд в Челябинске оставил все без изменения», — отметил собеседник агентства. Нджелассили убили в драке в центре Екатеринбурга возле Burger king в августе 2023 года. Главным подозреваемым стал Фомин. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве, считает следствие. Сам Фомин говорил, что действовал в рамках самообороны. Позже стало известно, что трагедия произошла на глазах сотрудников ДПС, которые отказались разгонять драку. Их уволили из правоохранительных органов и отдали под суд. Мужчинам назначили принудительные работы с удержанием 15% в доход государства. Подробнее о резонансной истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцу Данилу Фомину, которого приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство габонского аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили, потребовали ужесточить наказание. При этом гособвинитель просил вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение, сказал источник URA.RU. «Представитель потерпевшего потребовал ужесточить наказание до 15 лет с применением дополнительного наказания в виде ограничения свободы. А прокурор ходатайствовал о возвращении дела на новый круг. Кассационный суд в Челябинске оставил все без изменения», — отметил собеседник агентства. Нджелассили убили в драке в центре Екатеринбурга возле Burger king в августе 2023 года. Главным подозреваемым стал Фомин. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве, считает следствие. Сам Фомин говорил, что действовал в рамках самообороны. Позже стало известно, что трагедия произошла на глазах сотрудников ДПС, которые отказались разгонять драку. Их уволили из правоохранительных органов и отдали под суд. Мужчинам назначили принудительные работы с удержанием 15% в доход государства. Подробнее о резонансной истории, — в сюжете URA.RU.