В Екатеринбурге вынесли приговор гаишникам, проморгавшим убийство аспиранта УрФУ

Наказали экс-гаишников, проспавших убийство аспиранта УрФУ в Екатеринбурге

18 марта 2025 в 10:56 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых оказались Иван Олейников (в синем) и Геннадий Изергин Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ В Екатеринбурге вынесли приговор бывшим гаишникам Ивану Олейникову и Геннадию Изергину, которые проспали убийство аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Каждому назначено лишение свободы на три года и пять месяцев. Но на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил наказание на принудительные работы с удержанием 10% от заработка», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Нджелассили умер после драки с Данилом Фоминым утром 18 августа 2013 года. Потасовка произошла возле Burger King на улице Малышева. Конфликт начался с того, что другу Фомина — Николая Лебедкину — не понравилось, что габонец оказывал знаки внимания его подруге. Когда Фомин увидел, что его товарища избивают, вмешался. Парень уговаривал аспиранта остановить стычку, но тот якобы не хотел, говорила адвокат Светлана Шин. По ее словам, защищаясь, Фомин ударил Франсуа ножом. Последний упал и потерял сознание, а позже скончался. За это Фомина приговорили к восьми годам в колонии. Позже выяснилось, что драка происходила на глазах у Изергина и Олейникова, которые находились недалеко от места происшествия. Мужчины обсуждали драку и смеялись, вместо того, что разнять оппонентов. Вмешались они, когда очевидцы стали звать на помощь. После этого гаишников уволили из системы МВД. И обвинили в злоупотреблении полномочиями. Все, что известно об истории, — в этом сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшим гаишникам Ивану Олейникову и Геннадию Изергину, которые проспали убийство аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Каждому назначено лишение свободы на три года и пять месяцев. Но на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил наказание на принудительные работы с удержанием 10% от заработка», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Нджелассили умер после драки с Данилом Фоминым утром 18 августа 2013 года. Потасовка произошла возле Burger King на улице Малышева. Конфликт начался с того, что другу Фомина — Николая Лебедкину — не понравилось, что габонец оказывал знаки внимания его подруге. Когда Фомин увидел, что его товарища избивают, вмешался. Парень уговаривал аспиранта остановить стычку, но тот якобы не хотел, говорила адвокат Светлана Шин. По ее словам, защищаясь, Фомин ударил Франсуа ножом. Последний упал и потерял сознание, а позже скончался. За это Фомина приговорили к восьми годам в колонии. Позже выяснилось, что драка происходила на глазах у Изергина и Олейникова, которые находились недалеко от места происшествия. Мужчины обсуждали драку и смеялись, вместо того, что разнять оппонентов. Вмешались они, когда очевидцы стали звать на помощь. После этого гаишников уволили из системы МВД. И обвинили в злоупотреблении полномочиями. Все, что известно об истории, — в этом сюжете URA.RU.