Стало известно состояние детей, которые отравились таблетками в детском лагере в Тюмени

Состояние детей, которые отравились таблетками в детском лагере «Олимпийская ребячка» оценивается как удовлетворительное. Такие данные URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области
«Вызов поступил 02 июня в 17:25, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:45. После осмотра и оказания помощи пациентов доставили в ОКБ № 2», — пояснили в ведомстве.
Сегодня одного из ребят выписали на амбулаторное лечение: ему стало лучше и его состояние оценивается как удовлетворительное. В свою очередь второй ребенок также отправлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее стало известно о двух шестиклассниках, которые устали находится в летнем лагере и решили оттуда сбежать. Для этого они наглотались таблеток, которые должны были просто поднять им температуру, но привели к отравлению.
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