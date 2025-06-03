Стало известно состояние детей, которые отравились таблетками в детском лагере в Тюмени

Отравившиеся таблетками в летнем лагере дети выписаны из тюменской больницы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети выписаны на амбулаторное лечение
Дети выписаны на амбулаторное лечение Фото:

Состояние детей, которые отравились таблетками в детском лагере «Олимпийская ребячка» оценивается как удовлетворительное. Такие данные URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области 

«Вызов поступил 02 июня в 17:25, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:45. После осмотра и оказания помощи пациентов доставили в ОКБ № 2», — пояснили в ведомстве.

Сегодня одного из ребят выписали на амбулаторное лечение: ему стало лучше и его состояние оценивается как удовлетворительное. В свою очередь второй ребенок также отправлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное. 

Ранее стало известно о двух шестиклассниках, которые устали находится в летнем лагере и решили оттуда сбежать. Для этого они наглотались таблеток, которые должны были просто поднять им температуру, но привели к отравлению.

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Состояние детей, которые отравились таблетками в детском лагере «Олимпийская ребячка» оценивается как удовлетворительное. Такие данные URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области  «Вызов поступил 02 июня в 17:25, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:45. После осмотра и оказания помощи пациентов доставили в ОКБ № 2», — пояснили в ведомстве. Сегодня одного из ребят выписали на амбулаторное лечение: ему стало лучше и его состояние оценивается как удовлетворительное. В свою очередь второй ребенок также отправлен на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.  Ранее стало известно о двух шестиклассниках, которые устали находится в летнем лагере и решили оттуда сбежать. Для этого они наглотались таблеток, которые должны были просто поднять им температуру, но привели к отравлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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