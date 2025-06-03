Пуровский район под ударом стихии: паводок в Тарко-Сале и окрестностях. Фоторепортаж

Улицы и дачные участки в Тарко-Сале подтоплены водой реки Пяку-Пур
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок пришел в Пуровский район (архивное фото)
Паводок пришел в Пуровский район (архивное фото) Фото:

Паводок на реке Пяку-Пур в Тарко-Сале (ЯНАО) стал самым крупным за последние 25 лет. В предыдущие годы уровень воды в реке не превышал 1000 сантиметров. Специалисты гидрометцентра отметили, что причиной паводка стало обилие снежного покрова и его быстрое таяние в тундре.

За одни сутки вода в Пяку-Пуре поднялась на 82 сантиметра. Стихия заполнила дачные участки в пригороде Тарко-Сале. Покинуть место подтопления жителям помогали две маневренные группы, включающие в себя два «ТРЭКОЛа», два квадроцикла и аэролодку «Пиранья». Оперативные службы сообщили, что уровень воды остановился на отметке в 1015 сантиметров, при критической отметке в 1054 сантиметра.

Ранее URA.RU сообщало о борьбе с паводком в Приуральском районе ЯНАО. Подробнее с ситуацией с подтоплением районов Тарко-Сале и эвакуации жителей можно ознакомиться в онлайн-трансляции агентства. 

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Паводок на реке Пяку-Пур в Тарко-Сале (ЯНАО) стал самым крупным за последние 25 лет. В предыдущие годы уровень воды в реке не превышал 1000 сантиметров. Специалисты гидрометцентра отметили, что причиной паводка стало обилие снежного покрова и его быстрое таяние в тундре. За одни сутки вода в Пяку-Пуре поднялась на 82 сантиметра. Стихия заполнила дачные участки в пригороде Тарко-Сале. Покинуть место подтопления жителям помогали две маневренные группы, включающие в себя два «ТРЭКОЛа», два квадроцикла и аэролодку «Пиранья». Оперативные службы сообщили, что уровень воды остановился на отметке в 1015 сантиметров, при критической отметке в 1054 сантиметра. Ранее URA.RU сообщало о борьбе с паводком в Приуральском районе ЯНАО. Подробнее с ситуацией с подтоплением районов Тарко-Сале и эвакуации жителей можно ознакомиться в онлайн-трансляции агентства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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