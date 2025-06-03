Паводок на реке Пяку-Пур в Тарко-Сале (ЯНАО) стал самым крупным за последние 25 лет. В предыдущие годы уровень воды в реке не превышал 1000 сантиметров. Специалисты гидрометцентра отметили, что причиной паводка стало обилие снежного покрова и его быстрое таяние в тундре.
За одни сутки вода в Пяку-Пуре поднялась на 82 сантиметра. Стихия заполнила дачные участки в пригороде Тарко-Сале. Покинуть место подтопления жителям помогали две маневренные группы, включающие в себя два «ТРЭКОЛа», два квадроцикла и аэролодку «Пиранья». Оперативные службы сообщили, что уровень воды остановился на отметке в 1015 сантиметров, при критической отметке в 1054 сантиметра.
Ранее URA.RU сообщало о борьбе с паводком в Приуральском районе ЯНАО. Подробнее с ситуацией с подтоплением районов Тарко-Сале и эвакуации жителей можно ознакомиться в онлайн-трансляции агентства.
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