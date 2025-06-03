Пытавшиеся сбежать из тюменского лагеря дети приняли антидепрессанты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети отравились таблетками 2 июня
Дети отравились таблетками 2 июня Фото:

Таблетками, которые которые приняли двое детей, чтобы сбежать из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка», оказались антидепрессанты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одной из местных поликлиник. Ранее агентство писало о том, что инцидент с неудавшимся побегом произошел 2 июня.

«Дети, которые пытались сбежать из лагеря, употребили антидепрессанты. Но значительно превысили допустимую дозу», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур и департамента областного здравоохранения ожидаются. Ранее агентство писало о том, что двое шестиклассников хотели сбежать из детского лагеря «Олимпийская ребячка», наглотавшись таблеток. Они рассчитывали, что после приема медикаментов у них поднимется температура, однако затея привела к отравлению несовершеннолетних. 

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Таблетками, которые которые приняли двое детей, чтобы сбежать из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка», оказались антидепрессанты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одной из местных поликлиник. Ранее агентство писало о том, что инцидент с неудавшимся побегом произошел 2 июня. «Дети, которые пытались сбежать из лагеря, употребили антидепрессанты. Но значительно превысили допустимую дозу», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур и департамента областного здравоохранения ожидаются. Ранее агентство писало о том, что двое шестиклассников хотели сбежать из детского лагеря «Олимпийская ребячка», наглотавшись таблеток. Они рассчитывали, что после приема медикаментов у них поднимется температура, однако затея привела к отравлению несовершеннолетних. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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