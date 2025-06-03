Пытавшиеся сбежать из тюменского лагеря дети приняли антидепрессанты

Таблетками, которые которые приняли двое детей, чтобы сбежать из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка», оказались антидепрессанты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одной из местных поликлиник. Ранее агентство писало о том, что инцидент с неудавшимся побегом произошел 2 июня.
«Дети, которые пытались сбежать из лагеря, употребили антидепрессанты. Но значительно превысили допустимую дозу», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Комментарии правоохранительных структур и департамента областного здравоохранения ожидаются. Ранее агентство писало о том, что двое шестиклассников хотели сбежать из детского лагеря «Олимпийская ребячка», наглотавшись таблеток. Они рассчитывали, что после приема медикаментов у них поднимется температура, однако затея привела к отравлению несовершеннолетних.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!