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19:20
Медведев поддержал кандидатуру Лобова на пост секретаря курской ячейки ЕР
19:17
В ХМАО придут дожди и грозы
19:17
На трассе в ЯНАО сотрудники ДПС оказали помощь водителю
ВС РФ впервые ударила по Николаеву «Кинжалом»: чем уникально оружие, держащее ВСУ в страхе
19:15
Вы не так поняли: журналист проверил автобус без кондуктора в Кургане, но столкнулся с неожиданностью
19:09
Курганский губернатор Шумков заявил о тревожных сигналах в экономике
19:09
В каком случае Центробанк может снизить ставку
Власти Крыма заявили об активности ВСУ у берегов: что известно
19:04
Правительство Нидерландов ушло в отставку
19:01
Тюменцы встали в гигантской пробке из-за строительства развязки. Скрин
18:50
Жена подозреваемого в теракте челябинца Тимофеева жила на «широкую ногу»
ВС РФ освободили Андреевку и первый раз применили гиперзвуковую ракету в Николаеве: карта СВО 3 июня
18:42
Глава Чайковской академии физкультуры и спорта Демченко сделал первое заявление на посту
18:41
Челябинцам рассказали, что происходит на стройке нового здания Арбитражного суда. Фото
18:41
Пуровский район под ударом стихии: паводок в Тарко-Сале и окрестностях. Фоторепортаж
В Стамбуле достигнуты важные договоренности, Путин готов к встрече: главные заявления Пескова о переговорах
18:35
Что значит режим повышенной готовности и что делать ямальцам
18:35
Путин наградил экс-спецпредставителя главы ЯНАО в ДНР
18:35
В Перми ищут управляющего в известный ресторан на зарплату 150 тысяч в месяц
Запорожье и Херсон остались без света, а под Курском разрушены три здания: карта атак БПЛА 3 июня
18:34
Мэр Саратова опроверг фейки об атаке на аэродром
18:34
Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок в Тарко-Сале. Фото
18:33
«Вернули в неподходящий момент»: как налог для богачей повлияет на рынок жилья в Свердловской области
1
Муж ведьмы и экс-диджей из Донецка: что известно о Тимофееве и других причастных к ударам по аэродромам России
18:30
Курганское УМВД сделало заявление после ареста двух сотрудников полиции
18:28
Издатель игры World of Tanks признан экстремистом на территории России
18:27
Прокуратура начала проверку из-за отравившихся в тюменском лагере школьников
Поддержка меморандума в подконтрольных ВСУ регионах и скептицизм Симоньян: реакция РФ на переговоры в Стамбуле
18:26
На Челябинск обрушилась гроза. Фото
18:23
По центру Челябинска мотоциклистам запретят ездить ночью. Карта
18:23
Лабубу и Кот ОКак захватили интернет: лучшие мемы и тренды мая 2025
«Поломали рыночную систему»: тюменский миллионер объяснил, почему в России не работают экономические прогнозы
18:19
Путин наградил челябинского медика медалью
18:19
Прокуратура судится с консулом Армении из-за ремонта ямальской школы
18:18
Ролик с уничтожением 40 бомбардировщиков РФ оказался кадрами из видеоигры
1
Энергетики Ноябрьска рассказали о летних ремонтах в городе
18:18
Бастрыкин предостерег курганское СУ СК от затягивания следствия по подростковых делам. Фото
18:17
Жители Тарко-Сале сообщают о подъеме воды и просят ввести режим ЧС. Видео
18:16
Подозреваемый в теракте челябинец Тимофеев праздновал годовщину свадьбы во время атак. Фото
В РЖД дали рекомендации пассажирам после крушения поезда в Брянской области
18:15
Чем известен топ-менеджер крупного пермского завода, с которым расторгают контракт
18:13
Подросток залез на крышу прокуратуры в Пермском крае
18:10
Пытавшиеся сбежать из тюменского лагеря дети приняли антидепрессанты
«Интернета нет вторые сутки»: под Ярославлем ввели ограничения из-за атак ВСУ после встречи в Стамбуле. Карта
18:08
В Перми открыли тренировки для желающих переплыть Каму
18:07
ФСБ: в Крыму задержан агент украинских спецслужб с самодельной бомбой
1
18:06
В ХМАО затоплены почти 300 дач и вертолетная площадка из-за паводка
Дроны ВСУ атаковали регионы РФ после переговоров в Стамбуле: жители остались без света
18:05
Челябинцы на школьный выпускной готовы потратить 30 000 рублей
18:04
Следком признал терактом атаку ВСУ на ж/д пути в России
18:03
Пробка из трамваев выстроилась на Уралмаше. Скрин
Сотрудники департамента финансов в ЯНАО спели хором для проекта «URA, споем!»
18:00
Курганский госпиталь увеличил доходы от платных услуг
18:00
Больницы просят Пермский государственный медицинский университет подготовить десятки врачей
17:55
В Москве стартовала бесплатная профилактика рака ЖКТ
В Южной Корее 3 июня пройдут выборы президента: что нужно знать о кандидатах
17:53
Спикер гордумы назвал парад дорожной техники в Челябинске доброй традицией. Фото
17:53
В Крыму задержан агент СБУ
17:53
Курганский депутат облдумы признался, что сбил мотоциклиста и попросил прощения у семьи погибшего. Видео
Новые договоренности и дальнейшая судьба мира: как прошли новые переговоры в Стамбуле
17:51
Стало известно состояние детей, которые отравились таблетками в детском лагере в Тюмени
17:51
Вражеская активность или работа ЦИПСО: интернет заполонила информация об ударе по Крыму. Онлайн-трансляция
1
17:50
Полиция Перми задержала поджигателей дорогостоящей иномарки
ВСУ массово атакуют регионы РФ, без света остались 150 населенных пунктов. Онлайн-трансляция
17:46
В Кургане запретят торговать алкоголем в 30 торговых точках вблизи школ
17:45
В Перми открыли выставку рассекреченных документов о Великой Отечественной войне. Фото
17:44
«Газпром нефть» открыла первую электрозарядную станцию в аэропорту Пулково
РФ предложила Украине отказаться от взаимных претензий по ущербу: главное об СВО за 2 июня
17:43
Заветренный огурец и клюквенная вода: чем поразило самое дешевое кафе Екатеринбурга. Видео
17:40
К ликвидации паводка в Тарко-Сале подключилось МЧС
17:38
Путин наградил орденами пермских врачей и профессора
Лукьянов: Украина хотела выбить Россию из переговоров мощным налетом дронов
17:36
Сенат США удалил доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года
17:34
Курганцы обсуждают возможную отставку главы Катайского округа Морозова. Инсайд
1
17:31
Убийце габонского аспиранта УрФУ потребовали добавить тюремный срок
17:30
В Кургане рядом с Вечным огнем посадили бархатцы в виде георгиевской ленты. Фото
17:30
Источник раскрыл, кому обязан повышением пермский депутат Демченко
17:29
Тюменские школьники решили сбежать из лагеря, наглотавшись таблеток
1
17:29
На Крымском мосту перекрыто движение
17:28
Спикеру Хохрякову пришлось оправдываться за обвинения думы ХМАО в беззубости
17:22
Стала известна причина смерти композитора Доги
1
17:22
Губернатор ХМАО доложил вице-премьеру о стыковке пролетов моста через Обь в Сургуте. Видео
17:19
Губернатор ЯНАО Артюхов успокоил жителей подтопленного райцентра. Фото
17:17
Тонны семян льна экспортировали в Германию из Пермского края
17:14
Путин присвоил почетное звание двум сотрудникам пермского оборонного завода
17:14
Свердловский губернатор уехал в ДНР. Фото
1
17:13
В Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП погиб мотоциклист. Видео
17:09
В ДТП под Челябинском погиб младенец, которого мать не удержала в руках
17:09
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Александра Хабарова
17:04
Губернатор ХМАО вручил ключи от автомобилей ветеранам СВО
17:02
Суд Ноябрьска закрыл «Кебаб 89» из-за массового отравления шаурмой
17:02
В Кургане снизится активность комаров и будут небольшие дожди
16:59
Высокопоставленного сотрудника полиции Кургана задержали на границе с Казахстаном из-за подозрений во взятке
3
16:56
Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Савченко
1
16:55
Золотодобывающая компания ЮГК предоставила Парижскому полумарафону призовой фонд
16:52
Шестиклассник из коррекционной школы в Пермском крае покончил с собой
16:50
В центре Перми появится «Вишневый сад»
16:47
В Кургане проходят усиленные рейды по местам отдыха и купания. Фото
3
16:46
Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова
16:45
В кафе, которое продавали в Кургане за 32 миллиона, заехал новый предприниматель. Видео
16:43
В Тюмени спустя полмесяца поймали насильника, который надругался над молодой девушкой
16:41
Судьи Ямала принесут жертву духам и проведут обряд очищения
16:37
Видео уничтожения 40 бомбардировщиков РФ оказалось кадрами из компьютерной игры
16:36
Вода в вышедшей из берегов реки в ЯНАО достигла рекордной отметки
16:36
В Екатеринбурге похоронили пассажирку, умершую в самолете по пути в Сочи
16:35
Косули, лоси и даже бобры: на тюменских трассах высока вероятность сбить дикое животное. Скрин
1
16:34
Жителей Тарко-Сале лишили своевременного СМС-оповещения накануне затопления. Видео
16:33
Ужесточили наказание извергу, забившему до смерти 2-летнюю падчерицу в Первоуральске
16:31
Композитор Евгений Дога умер
1
16:28
Самый молодой район Екатеринбурга с размахом отметил круглую дату. Фото
1
16:27
В ХМАО ураганный ветер срывает заборы. Видео
16:26
Курганские школьники слили в сеть ЕГЭ по обществознанию и остались на второй год
16:21
«Послушная была»: свердловчане простились с инвалидом, найденной мертвой после пыток. Фото, видео
16:14
Челябинец Тимофеев, причастный к запуску БПЛА с фур, скрылся в Казахстане
16:11
«Убивать их в утробе матери»: Рогозин рассказал, как не допустить повторной атаки на Иркутскую область
16:08
В Пермском крае удар молнии испепелил дом. Фото
16:06
Тюменцы отнесли в местные банки тонны мелочи
16:04
В Курганской области подросток на мотоцикле и иномарка столкнулись в ДТП
16:03
В Курганской области 81-летний мужчина с 10 детьми стал самым возрастным алиментщиком
3
16:01
Китайский корпус, русская душа: Wylsacom оценил российскую игровую консоль от Fplus
3
15:58
Делил на «жен», «сожительниц» и «бабораб»: женоненавистник из Новгорода ответит за пост в соцсетях
1
15:56
В Пуровском районе ЯНАО укрепляют мосты от возможных обрушений
15:53
В Челябинской области запустили движение по новому участку трассы М-5. Фото, видео
15:51
Отец певца Шарлота рассказал о состоянии сына в колонии
15:50
ЛДПР освободила челябинку от мнимых долгов перед управляющей компанией
15:49
Российские войска в шаге от Сум
2
15:49
«Двух сняли с рейса, а другому стало плохо»: в Екатеринбурге застрял самолет с пассажирами. Фото, видео
15:48
Свердловчан зовут работать в Якутию за 700 тысяч: подборка вахтовых вакансий. Скрин
1
15:43
Челябинская молочная ферма подвергла коров риску заражения от диких животных
15:42
МИД Молдавии предостерегло граждан от поездок в Россию
15:42
Суд решил судьбу свердловчанки, бросившей умирать грудничка на лавке
15:39
Песков: информацию об атаках на российские объекты Путин получал онлайн
15:39
В Курганской области на пожаре погибли муж и жена. Фото
15:39
Бойцов СВО лишают наград и выплат: что делать в подобных случаях, куда обращаться
15:38
Пермская пенсионерка вступила в ЛДПР после того, как ей помогли вернуть льготы. Фото
15:38
В центре Екатеринбурга на два дня остановят движение и продажу алкоголя. Карта
15:37
Мишустин пошутил над главой «Газпром нефти» за ответ, «как у чиновника»
15:37
Названа причина смерти пассажирки в самолете Екатеринбург — Сочи
1
15:34
Диетолог рассказала, чем опасны июньские арбузы
1
15:32
Пермяков предупредили о дронах в городе
15:30
На курганском арматурном заводе «Корвет» озвучили причину ликвидации одного из активов. Фото
15:25
Без крова осталась тюменская семья из-за удара молнии
15:25
Песков: Иран не планирует завладеть ядерным оружием
15:23
Курганские водолазы начали очищать реку Тобол для купального сезона. Фото
15:22
Кремль отреагировал на дерзкие слова Зеленского о российской делегации
1
15:22
В Тюмени электросамокатчикам запретили кататься в крупных парках. Фото
15:21
Скандальный депутат Таги-Заде прогулял заседание думы ХМАО, на котором решалась его судьба
15:21
«АвтоВАЗ» покажет россиянам свой первый кроссовер
4
15:15
Песков раскрыл, как Россия и США будут обсуждать Украину
15:15
В Шадринске прогнозируются туманы и дожди
15:13
Российская армия поразила предприятие радиоэлектронной промышленности Украины
15:12
На ЕКАД запретят разгоняться и обгонять
15:12
Прокуратура Перми просит изменить формулировку увольнения в трудовой бывшей статусной чиновницы
2
15:10
Песков объяснил, зачем опубликовали текст российского меморандума
15:10
Челябинский участок М-5 планируют сделать 4-полосным к 2030 году
15:10
В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского
15:10
Песков раскрыл, встретятся ли Путин и Трамп
15:10
В Кремле рассказали, чем закончился второй раунд переговоров по Украине
15:09
Десятки садовых участков затоплено в Тарко-Сале
15:09
В курганском округе мужчина подозревается в вырубке леса на 140 тысяч
15:09
Вода в челябинских озерах прогрелась до +19 градусов
1
15:08
Актеры тюменского драмтеатра запустили новую акцию протеста
2
15:07
В отдаленном селе под Златоустом жители на сутки остаются без света и связи. Фото
15:03
Британцы начали массово учить русский язык
15:02
Создание снегоплавильного полигона под Екатеринбургом заморожено
15:00
ГФИ Чернятьев призвал челябинских школьников готовиться защищать Россию, как бойцы СВО. Видео
14:57
Подрядчики отказались ремонтировать трамвайные рельсы после жалобы магнитогорцев, дело дошло до суда
14:55
В Перми новый автобус задымился во время движения
14:55
В партии Мерца потребовали избавиться от Русского дома в Берлине
14:53
Змею в центре города заметили тюменцы
14:53
«ВО»: ВС РФ впервые ударили «Кинжалом» по Николаеву
2
14:52
Россиян пугают блокировкой счетов из-за перехода на цифровой рубль
1
14:50
Власти ХМАО поддержали инициативу депутата Сердюка о ремонте ключевой автомагистрали в Сургуте
14:50
Обозвал «жирной мразью» и избил на глазах у ребенка: СК проверит скандального политика из Кировской области
14:48
Курганские приставы составили портрет должника по алиментам. Фото
14:47
Украинские власти призвали эвакуироваться из Сумской области
14:46
Дочка «Газпрома» массово распродает спецтехнику на месторождении в ЯНАО
14:45
Боярский возвращается на сцену после серьезной травмы
14:42
Реестр должников заработал: первые результаты и итоги взысканий в Курганской области
2
14:39
Мощные ливни и грозы обрушатся на Свердловскую область
14:38
На челябинской границе с Казахстаном поток машин с фруктами вырос в три раза. Фото
14:37
В известной сети японской кухни в Пермском крае нашли грубые нарушения санитарных норм
14:36
Тест по русскому языку для мигрантов: пройди самый сложный уровень
5
14:31
Госдума приготовилась к войне с вейпами
1
14:31
Арматурный гигант «Корвет» из Кургана продает актив для реализации масштабного инвестпроекта. Фото
3
14:31
«Чистая, с душой ребенка»: тяжелая судьба свердловчанки, которую пытали и довели до суицида
1
14:30
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Сумской области
14:28
Мальчика, рухнувшего с восьмого этажа в Екатеринбурге, готовят к новым операциям
14:28
Маркетплейс, где подорвавшиеся в Люберцах якобы купили взрывчатку, прокомментировал произошедшее
14:25
В РЖД опровергли новости об изменении инструкций
14:23
День крановщика, святого Василиска и корги: что отмечают 4 июня в России и мире
14:23
Прокуратура ЯНАО проверит чиновников Пуровского района, которые готовились к паводку
1
14:21
«Сохранили мандат, но отобрали должность»: депутата думы ХМАО Таги-заде наказали за фразу о мигрантах. Инсайд
4
14:18
Военкоры сообщили об ударе ракетами по корпусу зданий СБУ в Сумах
14:15
Спор за ребенка бойца СВО: курганская опека забрала малышку у бабушки, где она воспитывалась. Видео
5
14:13
В Тюмени с улицы Дзержинского может пропасть сцена
14:12
Российская подлодка достигла максимальной глубины в Японском море
8
14:11
Тела бойцов ВСУ после разгрома у Теткино сняли на видео
14:11
На Тюменскую область обрушится шквалистый ветер, гроза и град
14:10
Жительница Кургана нарисовала портрет Путина и выиграла на фестивале. Видео
14:09
Салехардский рыбокомбинат дал старт летней путине 2025 года в ЯНАО
3
14:06
Ростех отказался проводить международную космическую выставку
14:05
ВС РФ освободили Андреевку в Сумской области
14:04
Роскосмос запустит нейросеть на борту МКС
14:03
Челябинцы назвали самые раздражающие слова и фразы в вакансиях
1
14:01
Масштабный блэкаут: удары ВСУ оставили без света более 700 тысяч жителей Херсона и Запорожья, последствия
13:58
Беспилотники ВСУ атаковали Сватово в ЛНР
13:57
Россельхознадзор нашел страшные нарушения на ферме в Курганской области
2
13:55
Появилось видео ограбления екатеринбуржца во Вьетнаме
13:54
«У России три пути, рейвы, водка и айти»: для тюменских выпускников споет звезда TikTok
1
13:53
В Челябинске падают цены на квартиры-студии. Инфографика
13:50
При обрушении моста под Брянском пострадали 110 человек
13:49
Тюменские пожарные выдвинулись на помощь в Бурятию
13:49
Капитан челябинского «Трактора» Ткачев переходит в «Сибирь»
13:48
В райцентре ЯНАО построят крупный сетевой магазин
13:46
Bloomberg: Британия пообещала наказать Абрамовича из-за продажи «Челси»
1
13:41
Челябинцам пообещали комфортную температуру, но с дождями и грозами
13:39
В Кургане на перекрестке Красина — Мяготина сбили подростка на мотоцикле. Видео
3
13:37
Челябинцев обяжут прибираться на собственном участке
13:36
Четыре украинских БПЛА сбили над Белгородом
13:36
В Тарко-Сале перекрывают городские улицы в связи с паводком. Карта
1
13:34
Крупный завод в Пермском крае досрочно расторгает договор с топ-менеджером
13:34
В центре Перми у парка Горького продается студия эпиляции и коррекции фигуры
13:32
Разрушены школа, ДК и администрация: ВСУ атаковали Курскую область. Фото
2
13:32
Вдова свердловского бойца СВО полтора года не могла получить награду от Путина
1
13:31
В Тюменской области возобновили движение на еще одной дороге
13:29
Медики зафиксировали первые случаи перегрева пермяков
13:29
В самый масштабный обмен пленными с Киевом включат свердловских бойцов
13:28
В ЯНАО талые воды затопили выкопанные зимой могилы. Фото
1
13:28
«Зачем мне мужчина без денег?» Наталья Штурм не смолчала о личном
11
13:26
Купили взрывчатку на маркетплейсе: двое мужчин подорвались на самодельной гранате в Люберцах
3
13:24
Губернатор Артюхов собрал единороссов ЯНАО в новом статусе
13:24
В Горсаду Кургана пройдет «Пушкинский фестиваль» с участием сказочных героев
13:24
Спасатель из ЛНР подорвался на снаряде ВСУ
13:23
В Челябинской области грузовой вагон сошел с рельсов, ведется проверка. Видео
13:22
Авторитета из легендарной ОПГ освободили в Екатеринбурге
1
13:22
Тюменские власти потратят на модернизацию «Телемед-72» больше 2 миллионов рублей
13:18
Депутат предложил помиловать девятиклассников
2
13:17
Пермячка отсудила более полумиллиона рублей у перевозчика за падение в автобусе
13:14
В Люберцах два человека подорвались на взрывчатке с маркетплейса
2
13:12
Следователи ХМАО выясняют причины гибели жителя, утонувшего в Ханты-Мансийске
1
13:12
Главного тренера для пермского клуба «Молот» нашли в Швейцарии. Фото
13:12
NYT: НАТО изучат свои слабые места из-за украинских дронов
1
13:12
Ельцин Центр отменил приезд иноагента Яна Рачинского
14
13:10
Тюменский бодибилдер заказал из Китая более двух кг незаконных стероидов
13:08
В Екатеринбурге поймали порномодель-неудачницу
4
13:03
Татьяна Буланова рассказала, сколько денег тратит ежемесячно
5
13:01
РИАН: делегация Украины в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника
3
13:00
В Челябинской области бывший зэк пытался засудить командира воинской части
13:00
Фирма бывшего челябинского вице-губернатора вошла в топ самых влиятельных в РФ
1
12:58
В китайских цветах подсолнечника в Челябинске выловили пузыреногого вредителя
12:55
Екатеринбургскому пиарщику, лишившемуся глаза в колонии, сорвали операцию
1
12:54
Лесной пожар подобрался к поселку в Забайкалье
2
12:51
Mash: украинский дрон сбили над Крымским мостом
1
12:51
«Русские все скупили»: как тюменец искал «Лабубу» в Китае. Фото
1
12:50
Магнитная атака не сходит: ждать ли передышку 4 июня 2025
12:46
Депутат Разворотнева: семейная ипотека не решит жилищный вопрос
4
12:45
«Все, что должно взорваться, будет взорвано»: Медведев пообещал Киеву возмездие за диверсии
3
12:45
Что известно о подтоплении Тарко-Сале и эвакуации жителей
12:45
Начинающего бизнесмена из Кургана заставили вернуть сотни тысяч, взятые у соцслужбы на салон красоты
12:44
Школьница погибла из-за фонтана-убийцы в Белгородской области
1
12:43
В Челябинской области нашли город с самым дешевым молоком
12:40
«Заявление сделано по-идиотски»: Милонов обрушился с критикой на депутата думы ХМАО Таги-Заде
12:36
Один из крупнейших вузов страны готовит специалистов ТЭК на Ямале. Фото
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12:36
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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12:33
«Новая эпоха»: топ-менеджер УВЗ заявил о смене мирового порядка
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12:32
В Перми на ремонт ДК Кирова потратят более 28 млн рублей
12:31
Депутаты предложили оставить мигрантов без пенсий
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12:30
Возле международного аэропорта Кургана установят постамент для БМП-3
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12:30
Посадили самолет без двигателя: как журналисты URA.RU учились мастерству пилотов. Видео
12:28
Власти Перми хотят снести павильоны с цветами и шаурмой на Героев Хасана
12:28
Лидер ЛДПР на Урале ответил на извинения скандального депутата Таги-Заде из ХМАО
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12:26
В Сургуте возобновили поиски мальчика, утонувшего зимой у речпорта
12:26
Ставленник губернатора ЯНАО столкнулся с первым серьезным вызовом на посту мэра
12:24
Пермский фестиваль «Зов Пармы» начал раскрывать программу 2025 года
12:24
Свердловчанкам недоплатили сотни тысяч рублей за сыновей, которые ушли на СВО
12:21
Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство участника СВО в Перми
12:20
Общественная палата предложила отменить мораторий на смертную казнь для мигрантов-насильников
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12:19
Трампу не терпится закончить конфликт на Украине
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12:17
В Нижневартовске на треть увеличили расходы на детский отдых
12:17
«Ревет по ночам»: садистка, пытавшая девушку в Карпинске, раскаялась
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12:16
Челябинец открыл купальный сезон и утонул
12:16
Премьер Венгрии признал правоту Путина
12:16
ДОМ РФ продаст с молотка объект культурного наследия и земли в Челябинской области. Фото
12:15
В Тюмени мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за избиение водителя маршрутки
12:15
Кредиторы завода Роскосмоса в Миассе не решили, продлять ли его банкротство
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Екатеринбуржец, избитый и ограбленный во Вьетнаме, собирался на СВО
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12:13
В центре Челябинска стартовал парад дорожной техники. Фото, видео
12:11
Пациент курганского Центра Илизарова снялся в программе Андрея Малахова. Фото
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12:09
Мэрия райцентра в ЯНАО прокомментировала ситуацию с подтоплением
12:04
Свердловчане смастерили более ста кормушек на Майской прогулке в Сысерти
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12:03
В Турции массово закрывают гостиницы
12:02
Трое мужчин не устояли перед украинскими вербовщиками и устроили поджог
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12:00
На Западе раскрыли тайный умысел Зеленского
12:00
Крестьянское хозяйство пермского агрария в разы увеличило прибыль
11:59
ММК покажет спецстали, созданные для импортозамещения
11:56
В Тюмени скончался ветеран Великой Отечественной войны, проживший почти 100 лет. Фото
11:54
Десятки единиц спецтехники Ямал возьмет в льготный лизинг
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В Заозерном районе Кургана построили новый сквер рядом с мусорной площадкой. Фото
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Куда дешево слетать в июньские праздники из Перми
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Володин призвал разобраться с мошенничеством при тестах мигрантов
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11:51
Свердловского бойца, героически сражавшегося в зоне СВО, оставили без медалей
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Niletto устроит бесплатный концерт для екатеринбуржцев: где его искать
11:50
На складе в Челябинске, где собирали украинские дроны, нашли части БПЛА
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11:50
Курганский юрист перехитрила бывшего работодателя и отсудила деньги после увольнения
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11:49
Трамп обрадовался новому президенту Польши
11:46
В Перми осуждены 12 человек, организовавшие подпольные казино. Видео
11:46
«Решил покинуть страну»: СК показал допрос свердловчанина, устроившего теракт под Екатеринбургом
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11:45
В Нижневартовске запущены новые дачные маршруты
11:45
Появилось видео теракта под Екатеринбургом
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11:41
Axios: сторонники Трампа осудили теракт ВСУ в России
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В Тюменской области в 2025 году стало больше безработных
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На концерте МакSим в Екатеринбурге пресекли провокацию
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Движение по Крымскому мосту восстановили спустя несколько часов
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Река Пяку-Пур активно подтапливает Тарко-Сале. Онлайн-трансляция
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Развитие телемедицины и ИИ вошло в число приоритетов челябинской медицины
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Эвакуация людей с затапливаемых территорий в Тарко-Сале попала на видео
11:31
В России резко сократилось производство коньяка
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11:30
В Сургуте перекроют дороги и изменят маршруты автобусов из-за велопарада. Карта
11:30
Частые визиты Малышева в мэрию Кургана связывают с подготовкой к руководящей должности. Инсайд
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11:29
Пермские власти объяснили нашествие лосей
11:28
Помощник Зеленского вылетел в США
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Студентам раскрыли стоимость жилья рядом с ведущими вузами Челябинска. Фото
11:28
Десять трамвайных и автобусных маршрутов изменят в Екатеринбурге. Список
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11:26
Бразилия и Китай: жители каких стран мира употребляют продукты тюменского производства
11:25
В Кургане на пляже «Бабьи пески» взрослые и дети купаются до открытия сезона. Фото
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11:24
Пермяка задержали за поджог станций сотовой связи в террористических целях. Видео
11:24
Муж садистки из Карпинска назвал четверых, кто должен ответить за суицид девушки
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11:22
После провала фестиваля «ПРОНЕБО» в Пермский край возвращается «Небесная ярмарка»
11:19
Стало известно, какие дорогие подарки получит «Мисс Екатеринбург — 2025»
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11:18
Названы худшие районы Екатеринбурга по уборке
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11:18
Грузили чемоданы и переживали: курганцы отправили детей в лагеря. Фоторепортаж
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11:17
В 46 городах и селах Челябинской области высадится десант министров. Афиша
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11:15
Россиянам рассказали, как выбрать хорошие солнцезащитные очки
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11:15
Восемь машин столкнулись на МКАД
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11:13
ТМК планирует присоединение восьми дочерних компаний
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11:12
ИИ снес тюменские хрущевки на Дзержинского. Фото
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11:12
В Кургане временно отключат воду в детсаду и военном комиссариате. Список
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Близкие заставляли свердловчанку, помочившуюся на инвалида, сдаться полиции. Фото
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На Ямале поднимается уровень воды в реках Пяку-Пур, Правая Хетта, Пур. Карта
11:05
Минтруд готовит новые льготы для ветеранов СВО
11:05
Цыгана, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино, отправили на 10 лет за решетку
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11:04
В Перми бактерии из сена помогли ученым разработать уникальное удобрение для овощей
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Пермский калийный гигант получил приз престижного Всероссийского конкурса
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На Е1 меняется руководство: кто возглавил портал
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Чем известен экс-силовик Алексеев, ушедший работать в структуру курганского правительства. Фото
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Ветераны СВО из Тюменской области хотят открыть свое дело в сфере АПК
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В Тарко-Сале десятки волонтеров приступили к работе для ликвидации паводка. Видео
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На «Уральских локомотивах» завершена приемка нового электропоезда «Финист». Фото
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Западный обход в Перми стоит в 10-километровой пробке из-за аварий. Видео
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В Кургане молния ударила на пляже «Голубые озера». Видео
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Подельника экс-прокурора из Екатеринбурга вернули под суд с СВО
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Челябинец Тимофеев, причастный к запуску БПЛА с фур, засветил часы на миллион. Фото
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Экс-начальник полиции получил должность в структуре курганского правительства
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В 2024 году тюменская мэрия заработала на торгах существенно меньше, чем годом ранее
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На кладбище под Пермью упавшие деревья сломали надгробия
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Стало известно, куда украинские власти вывозят детей
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Тимофеев скрылся из квартиры в Челябинске неделю назад
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Магнитный шторм 3 июня 2025: Землю накрыла космическая аномалия
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Алаудинов: Запад руками ВСУ хотел захватить Курскую АЭС и Белгород
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Эскизы гигантской гостиницы на въезде в Екатеринбург снова поменяли. Фото
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Директор Ямальской школы-интерната рассказал об умершей в день последнего звонка школьнице
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Треть мигрантов завалила экзамен по русскому языку
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В Челябинске начальникам готовы платить по полмиллиона рублей
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Аналитики назвали самых высокооплачиваемых и востребованных топ-менеджеров в ХМАО
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В Челябинскую область увеличили поток фруктов и ягод из Средней Азии
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Житель ЯНАО поплатился за фиктивную регистрацию мигранта
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NYT: теракт Киева не помешает наступлению российских войск
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В Пермском крае рабочий погиб, упав с большой высоты
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В Пермском крае ураган снес крыши с ДК и здания бывшей администрации Крылово. Фото
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Фермер из ЯНАО заплатит слесарю за производственную травму
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В США намекнули на план НАТО против России
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Более 600 тысяч человек остались без света после ночной атаки ВСУ в Запорожской области
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Появилось видео поджога машин с символами Победы, совершенных подростком из ХМАО. Видео
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Туристы в лесу Златоуста налетели на гадюку, принимавшую солнечные ванны. Фото
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BZ: Зеленский теряет поддержку земляков
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Челябинская полиция накрыла две вебкам-студии, где снимали контент для взрослых. Видео
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Бомбардир курганского ХК «Зауралье» Ерофеев покидает клуб. Фото
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В Тюмени отец погибшего участника СВО лишился законных выплат
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Мошенники открыли охоту на жаждущих денег россиян
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09:38
У российского бизнеса скоро появится новый ИИ-агент, помогающий в работе
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В Турции во время землетрясения погиб человек
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В РЖД обратились к пассажирам после трагедии в Брянской области
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В центре Шадринска сбили зеленого оленя — героя уральских сказов Павла Бажова. Фото
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Суд ХМАО вынес приговор сотруднице элитной турфирмы, укравшей 25 миллионов рублей
09:20
Торговые автоматы начнут подтверждать возраст по биометрии
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ПВО России за ночь сбила восемь украинских беспилотников
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В ЯНАО будут судить гендиректора из Тюмени за махинации при получении контракта
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Женщины из ВСУ попали в российский плен
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Школьников заставят изучать духовно-нравственную культуру России
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Экономист предсказал судьбу рубля в июне
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Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам
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Названы три дешевых района для покупки жилья в Перми. Карта
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«Представилась сотрудником ФНС»: как корреспондент URA.RU столкнулся с мошенниками. Видео
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08:44
Не принес результатов: как Запад отреагировал на переговоры России и Украины в Стамбуле
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08:40
Движение по Крымскому мосту перекрыто
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Финансист объяснил, что заставит ЦБ перейти к снижению ключевой ставки
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08:30
UnHerd: Украина дорого заплатит за атаку по аэродромам России
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Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова избавилась от его фамилии
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ЦБ убедит россиян не брать кредиты даже после снижения ставок
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Свидетели по делу экс-главы PR-кошелька властей ХМАО дали показания в ее пользу
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Оскандалившийся экс-президент Южной Кореи проголосовал за нового главу
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Финансист назвал главную причину дешевого доллара
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Минск решил подружиться с администрацией Трампа
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Грозы и град продолжатся в Тюменской области
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Топ-3 особняка для богачей, которые продают в Свердловской области. Фото
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Пермь попала в топ-5 городов с самым подорожавшим жильем в мае
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В Госдуме предложили передавать пенсии в наследство
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Тюменское правительство продаст для вырубки десятки тысяч квадратных метров леса
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Премьер-министру Монголии ищут срочную замену
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В Челябинской области начали собирать первые ягоды. Фото
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LAntidiplomatico: просчет Зеленского усилил преимущество Москвы
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Блогеры из Нефтеюганска сняли челлендж на песню Басты. Видео
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«На самом деле не было все хорошо»: пленный ВСУ пожаловался на командование
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Осужденных за экстремизм запретят переводить ближе к семье
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Житель Перми выпал из окна многоэтажки. Видео
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Новый сквер в Кургане готов, но местные все еще выбирают его дизайн на Госуслугах. Фото
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Балерина Волочкова призналась, что готовится стать бабушкой
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dikGAZETE: Украина предала старания Турции по достижению мира в Стамбуле
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«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после переговоров в Стамбуле: какие загадочные сигналы она передала
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В Екатеринбург возвращаются дожди и грозы
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Штабы делегаций РФ и Украины в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга
06:27
В Тюмени подскочат цены на авиаперелеты
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06:22
Будущим мамам напомнили, как получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей
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В Прикамье открыли два новых комплекса по обработке ТКО мощностью 55 тысяч тонн
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Россиянам рассказали, когда можно уйти с работы пораньше
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Родственница Жириновского решила засудить сыновей политика
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На смену жаре в Прикамье придет теплая и дождливая погода
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В Тюмени закрыли склад популярного сервиса доставки
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Reuters: в США расследуют помилования Байдена
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05:40
Жителей Ямала ждет почти 30-градусная жара
05:40
Экономист назвал причины, по которым россиянам могут перестать платить пенсию
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Трамп похвастался запасами оружия
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Налоговая завершила процесс ликвидации юрлица пермского завода
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05:24
В Германии оценили риски передачи ракет Taurus Украине
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05:22
Челябинск вошел в тройку городов, где упали цены на вторичные квартиры
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05:13
Тюнингованную иномарку по цене элитной квартиры продают в Екатеринбурге
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05:11
Орбан: в Брюсселе приняли решение о продолжении конфликта на Украине
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05:10
В ЯНАО цены на бензин растут вторую неделю подряд
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Курганцы хранят в банках рекордное количество денег
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В Ханты-Мансийске сократят число рейсов на популярном маршруте
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В Челябинске ищут новых владельцев для крематория для животных. Скрин
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За четыре года в Курганской области стало почти на 30 тысяч машин больше. Скрин
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Московский зоопарк показал, как пермский белый медведь справляется с жарой. Видео
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В Тюмени подросток разбил голову водителю автобуса. Фото
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В России хотят увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
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В Челябинске продается отель с фруктовым садом за 28 млн рублей. Скрин
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В Новом Уренгое появится сервис по подбору нянь
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Туриста из Екатеринбурга ограбили и избили во Вьетнаме
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Mash: над Липецкой областью слышны взрывы
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«Диагностика чакр и обряд очищения с бубном»: что ждет гостей этнофестиваля в Тюмени
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«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения после переговоров в Стамбуле
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Хинштейн: украинский дрон атаковал частный дом в Рыльске
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Балицкий: из-за обстрелов ВСУ в Запорожской области отсутствует электроэнергия
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Свердловчане заметили в небе редкое природное явление. Фото
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Больница Сургута приняла рекордное число укушенных клещами
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Очевидцы сообщают о взрывах на моторном заводе в Нижнем Новгороде
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В районе ЯНАО простятся с земляком, погибшим на СВО. Фото
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Два новых экопарка появятся в долинах рек Ива и Мулянка в Перми
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Ермак призвал ввести санкции против РФ после переговоров в Стамбуле
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Что известно о складах, где делали дроны, и супругах, сбежавших из Челябинска
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