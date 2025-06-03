«Вернули в неподходящий момент»: как налог для богачей повлияет на рынок жилья в Свердловской области

Налог на непроданные жилые помещения, действующий в Свердловской области, вернули не вовремя. Такое мнение выразил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в разговоре с URA.RU.
«Сегодня ставка налога вроде бы невысокая, но ее вернули в крайне неподходящий для рынка момент. И она будет бить в первую очередь по слабым компаниям, которые на протяжении последнего года не выполняют планы продаж и уже испытывают сложности с финансированием», — предположил Хорьков.
По его словам, до недавнего времени объем нереализованных на стадии строительства квартир был невысоким. Большинство объектов находило новых собственников до ввода объекта в эксплуатацию.
«На данный момент завершается строительство домов, которые были начаты в 2022-2023 годах, они застали длительный период повышенного спроса. Если застройщик избежал явных управленческих провалов, то доля остатков к моменту ввода минимальна или отсутствует. Это касается и парковочных мест — в предыдущие годы больших проблем с их продажами уже не было. Но ситуация быстро меняется — распроданность квартир на начальных этапах строительства у многих девелоперов низкая», — сказал эксперт. Вероятно, ряд проектов подойдут к концу 2025-го с остатками квартир и будут вынуждены нести дополнительные издержки.
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, накопленный объем предложения готовых квартир от застройщиков в Екатеринбурге в последние месяцы составлял около трех тысяч квартир. Эта цифра не такая большая, отметил Хорьков, на фоне общего числа остатков, которые превышают показатель в 60 тысяч квартир (с учетом строящихся проектов).
Ранее URA.RU рассказывало, что представитель областного союза промышленников и предпринимателей (неофициально — «клуба олигархов») обратился к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой отменить налог на непроданное жилье, так как застройщики испытывают трудности из-за этого. Паслер обещал подумать об этом.
Новая редакция областного закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» была утверждена 14 ноября 2024 года. До этого момента нераспроданные застройщиками в новых домах квартиры и машино-места под налог на имущество не попадали. В новой версии документа говорилось, что «жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства» облагаются налогом в 1% от кадастровой стоимости объекта. Мера будет действовать в 2025—2027 годах, после этого застройщикам придется платить 2%.
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