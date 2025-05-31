Свердловский «клуб олигархов» пытается отменить налог для богачей: что ответил губернатор

На встрече врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера с бизнес-сообществом обсуждалась отмена налога на непроданные жилые помещения, от которого страдают застройщики. Вопрос главе региона задал представитель областного союза промышленников и предпринимателей (неофициально — «клуба олигархов»), рассказал URA.RU один из участников мероприятия. Оно прошло 26 мая в доме Севастьянова.
По словам собеседника агентства, Паслер обещал подумать об отмене. «Ближе к концу года мы посмотрим, как этот налог работает, и будем принимать решение», — пересказал источник URA.RU. В официальных релизах информации о том, что тема поднималась, нет.
Новая редакция областного закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» была утверждена 14 ноября 2024 года. До этого момента нераспроданные застройщиками в новых домах квартиры и машино-места под налог на имущество не попадали, поскольку не используются в хозяйственной деятельности компаний. И областного закона, который бы относил их к объектам налогообложения, не было.
В новой версии документа говорилось, что «жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства» облагаются налогом в 1% от кадастровой стоимости объекта. Мера будет действовать в 2025—2027 годах, после этого застройщикам придется платить 2% — как представителям других отраслей. Узнав о решении депутатов, девелоперы были возмущены, ведь после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки продажи рухнули.
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