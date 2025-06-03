В ХМАО нефтесервисная компания задолжала работникам 30 миллионов рублей зарплаты

Сотрудники компании «СервисУралМонтаж» из Нефтеюганска (ХМАО), которая собирает буровые вышки, в течение нескольких месяцев не получали деньги за свою работу. Благодаря вмешательству прокуратуры им выплатили более 30 миллионов рублей, сообщило ведомство на официальном сайте.
«С декабря 2024 года по февраль 2025 года в организации образовалась задолженность перед 137 работниками на сумму свыше 30 миллионов рублей. После вмешательства надзорного органа деньги были выплачены в полном объеме», — уточнили в окружной прокуратуре.
По итогам проверки в адрес руководства внесли представление. Завели дело об административном правонарушении. Компанию привлекли к ответственности и назначили штраф.
Ранее URA.RU писало, что предприятия ХМАО, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям, задолжали сотрудникам более 260 миллионов рублей. По данным трудовой инспекции, долги югорских нефтесервисов увеличились на шесть миллионов рублей.
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