Жена подозреваемого в теракте челябинца Тимофеева жила на «широкую ногу»

Екатерина Тимофеева, чей муж Артем организовал отправку фур с БПЛА из Челябинска для атаки Иркутской и Мурманской областей, жила на «широкую ногу». Об этом свидетельствуют выписки из интернет-магазинов. По данным URA.RU, в период с 2020 по 2024 годы она потратила на маркетплейсах свыше 3,2 млн рублей.
URA.RU изучило выписки из интернет-магазинов. По номеру, который принадлежит Тимофеевой, были сделаны многочисленные заказы на сотни тысяч рублей. Например, в 2020 году она оформила заказов на сумму в 506 тысяч рублей. Причем заказов было не так много, но все они были крупными. Самый дешевый из них на 14 тысяч 900 рублей.
В 2021 году она отоварилась на 367 тысяч 330 рублей, в 2022 года — на 724 тысяч 600 рублей, в 2023 — на 1 млн 119 тысяч 927 рублей, в 2024 года — на 544 тысяч 832 рублей. И этом только то, о чем достоверно известно. Есть предположение, что это далеко не все ее крупные траты.
Глядя на суммы, возникают вопросы, откуда она брала деньги и что заказывала. Вряд ли можно позволить такие заказы, работая в тату-салоне или продавая свои книги. Наверняка, деньгами ей помогал муж Артем.
Пара скрылась из России незадолго до терактов в Иркутской и Муромской областях. Вероятно, они пересекли границу с Казахстаном. Тимофеева обвиняют в теракте. Именно из его фур начали вылетать БПЛА для уничтожения военных аэродромов. Предварительно, дроны собирали в Челябинске и отправляли через всю страну под видом сборных домов.
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