Тюменцы встали в гигантской пробке из-за строительства разворота. Скрин

Тюменцы стоят в пятикилометровой пробке на Московском тракте
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка образовалась на Московском тракте
Пробка образовалась на Московском тракте Фото:

Московский тракт в Тюмени сковала огромная пробка. Транспортный затор растянулся на пять километров. Такие данные передает сервис «2ГИС».

«Тюмень. Транспортный затор начинается от улицы Зои Космодемьянской и длится по Московскому тракту до поворота на поселок Московский. Длинна затора — 5 километров. Общее состояние пробок в Тюмени оценивается на шесть баллов», — отмечено на сервисе.

Серьезные проблемы с движением транспорта отмечаются также и на подъезде к развязке на Московском тракте со стороны объездной дороги. Тюменцы также негативно высказываются относительно сложившейся дорожной ситуации. «Это во сколько домой приезжать будешь. Сделайте сначала одно, потом другое», — отметил пользователь. «Пустите, пожалуйста, у меня дома собака с 6 утра сидит, в туалет по-любому хочет», — саркастично просит тюменец. 

Такая огромная пробка образовалась из-за начала строительных работ на этой дороге. Так, на участке трассы Екатеринбург — Тюмень между поселениями Дербыши и Московский возводят разворотные петли. Протяженность объекта составляет 800 метров.

Ситуация на Московском тракте в Тюмени 3 июня 2025 год
Ситуация на Московском тракте в Тюмени 3 июня 2025 год
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Московский тракт в Тюмени сковала огромная пробка. Транспортный затор растянулся на пять километров. Такие данные передает сервис «2ГИС». «Тюмень. Транспортный затор начинается от улицы Зои Космодемьянской и длится по Московскому тракту до поворота на поселок Московский. Длинна затора — 5 километров. Общее состояние пробок в Тюмени оценивается на шесть баллов», — отмечено на сервисе. Серьезные проблемы с движением транспорта отмечаются также и на подъезде к развязке на Московском тракте со стороны объездной дороги. Тюменцы также негативно высказываются относительно сложившейся дорожной ситуации. «Это во сколько домой приезжать будешь. Сделайте сначала одно, потом другое», — отметил пользователь. «Пустите, пожалуйста, у меня дома собака с 6 утра сидит, в туалет по-любому хочет», — саркастично просит тюменец.  Такая огромная пробка образовалась из-за начала строительных работ на этой дороге. Так, на участке трассы Екатеринбург — Тюмень между поселениями Дербыши и Московский возводят разворотные петли. Протяженность объекта составляет 800 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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