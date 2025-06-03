Московский тракт в Тюмени сковала огромная пробка. Транспортный затор растянулся на пять километров. Такие данные передает сервис «2ГИС».
«Тюмень. Транспортный затор начинается от улицы Зои Космодемьянской и длится по Московскому тракту до поворота на поселок Московский. Длинна затора — 5 километров. Общее состояние пробок в Тюмени оценивается на шесть баллов», — отмечено на сервисе.
Серьезные проблемы с движением транспорта отмечаются также и на подъезде к развязке на Московском тракте со стороны объездной дороги. Тюменцы также негативно высказываются относительно сложившейся дорожной ситуации. «Это во сколько домой приезжать будешь. Сделайте сначала одно, потом другое», — отметил пользователь. «Пустите, пожалуйста, у меня дома собака с 6 утра сидит, в туалет по-любому хочет», — саркастично просит тюменец.
Такая огромная пробка образовалась из-за начала строительных работ на этой дороге. Так, на участке трассы Екатеринбург — Тюмень между поселениями Дербыши и Московский возводят разворотные петли. Протяженность объекта составляет 800 метров.
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