Во Франции рассказали о возможном участии США в атаке на Россию

Le Monde: атаки дронов ВСУ были бы невозможны без спутниковой связи США
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Во Франции рассказали об участии США в атаке дронами
Во Франции рассказали об участии США в атаке дронами Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Украинские атаки беспилотниками стали возможны исключительно благодаря доступу Киева к американским спутниковым системам связи. Об этом сообщил бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель.

«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи», — сказал Ансель в беседе с Le Monde. По словам экс-офицера, поскольку у Украины отсутствуют собственные технические возможности для проведения подобных операций на расстоянии.

По мнению французского военного эксперта, для проведения подобных операций Украина также нуждается в информации, предоставленной американской разведкой. Ансель считает, что успешная атака украинских сил может рассматриваться как своеобразный сигнал России от президента США Дональда Трампа.

В воскресенье, 1 июня, ВСУ осуществили атаки с помощью дронов на ряд российских регионов. В частности, удары БПЛА пришлись по Мурманской и Иркутской областям. Факт атаки беспилотников подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По имеющейся информации, пострадавших и жертв в результате инцидентов нет.

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Украинские атаки беспилотниками стали возможны исключительно благодаря доступу Киева к американским спутниковым системам связи. Об этом сообщил бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель. «Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи», — сказал Ансель в беседе с Le Monde. По словам экс-офицера, поскольку у Украины отсутствуют собственные технические возможности для проведения подобных операций на расстоянии. По мнению французского военного эксперта, для проведения подобных операций Украина также нуждается в информации, предоставленной американской разведкой. Ансель считает, что успешная атака украинских сил может рассматриваться как своеобразный сигнал России от президента США Дональда Трампа. В воскресенье, 1 июня, ВСУ осуществили атаки с помощью дронов на ряд российских регионов. В частности, удары БПЛА пришлись по Мурманской и Иркутской областям. Факт атаки беспилотников подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По имеющейся информации, пострадавших и жертв в результате инцидентов нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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