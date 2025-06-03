Во Франции рассказали о возможном участии США в атаке на Россию

Украинские атаки беспилотниками стали возможны исключительно благодаря доступу Киева к американским спутниковым системам связи. Об этом сообщил бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель.
«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи», — сказал Ансель в беседе с Le Monde. По словам экс-офицера, поскольку у Украины отсутствуют собственные технические возможности для проведения подобных операций на расстоянии.
По мнению французского военного эксперта, для проведения подобных операций Украина также нуждается в информации, предоставленной американской разведкой. Ансель считает, что успешная атака украинских сил может рассматриваться как своеобразный сигнал России от президента США Дональда Трампа.
В воскресенье, 1 июня, ВСУ осуществили атаки с помощью дронов на ряд российских регионов. В частности, удары БПЛА пришлись по Мурманской и Иркутской областям. Факт атаки беспилотников подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По имеющейся информации, пострадавших и жертв в результате инцидентов нет.
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