Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненное

Суд в Москве признал законным пожизненный приговор жителю города Ступино Алексею Зарубину, устроившему взрыв газа в многоквартирном доме в 2022 году. В результате инцидента погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Приговор Московского областного суда оставлен без изменения», — заявили РИА Новости в пресс-службе суда. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания Зарубину и признала законным вынесенный ранее пожизненный срок.
В апреле 2022 года Зарубин, испытывая регулярные конфликты в семье, принял решение расправиться с супругой и детьми, замаскировав преступление под взрыв бытового газа, пишет RT. В результате сильного взрыва произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого здания, что привело к гибели шести человек, среди которых оказались жена и двое детей осужденного. Еще четверо жильцов получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, собственникам квартир был нанесен существенный материальный ущерб.
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