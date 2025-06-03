Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненное

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителю Ступино Зарубину утвердили пожизненный срок
Жителю Ступино Зарубину утвердили пожизненный срок Фото:

Суд в Москве признал законным пожизненный приговор жителю города Ступино Алексею Зарубину, устроившему взрыв газа в многоквартирном доме в 2022 году. В результате инцидента погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор Московского областного суда оставлен без изменения», — заявили РИА Новости в пресс-службе суда. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания Зарубину и признала законным вынесенный ранее пожизненный срок.

В апреле 2022 года Зарубин, испытывая регулярные конфликты в семье, принял решение расправиться с супругой и детьми, замаскировав преступление под взрыв бытового газа, пишет RT. В результате сильного взрыва произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого здания, что привело к гибели шести человек, среди которых оказались жена и двое детей осужденного. Еще четверо жильцов получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, собственникам квартир был нанесен существенный материальный ущерб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Москве признал законным пожизненный приговор жителю города Ступино Алексею Зарубину, устроившему взрыв газа в многоквартирном доме в 2022 году. В результате инцидента погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Приговор Московского областного суда оставлен без изменения», — заявили РИА Новости в пресс-службе суда. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания Зарубину и признала законным вынесенный ранее пожизненный срок. В апреле 2022 года Зарубин, испытывая регулярные конфликты в семье, принял решение расправиться с супругой и детьми, замаскировав преступление под взрыв бытового газа, пишет RT. В результате сильного взрыва произошло обрушение подъезда многоквартирного жилого здания, что привело к гибели шести человек, среди которых оказались жена и двое детей осужденного. Еще четверо жильцов получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, собственникам квартир был нанесен существенный материальный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...