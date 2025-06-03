Лидер оппозиции признал поражение на выборах в Южной Корее

Кандидат от консерваторов признал поражение на выборах в Южной Корее
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Ким Мун Су признал поражение в выборах
Ким Мун Су признал поражение в выборах Фото:

Кандидат в президенты Южной Кореи от консервативной партии Ким Мун Су официально признал поражение на выборах. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Я смиренно принимаю народный выбор», — приводит агентство слова Ким Мун Су. Согласно последним опросам перед выборами, лидировал кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен.

Досрочные президентские выборы в Южной Корее были назначены после того, как парламент 4 апреля утвердил импичмент прежнему главе государства Юн Сок Елю за введение военного положения в декабре прошлого года. Основное голосование прошло 3 июня, а ранее, 29 и 30 мая, состоялось досрочное голосование, в котором приняли участие более трети избирателей.

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Кандидат в президенты Южной Кореи от консервативной партии Ким Мун Су официально признал поражение на выборах. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. «Я смиренно принимаю народный выбор», — приводит агентство слова Ким Мун Су. Согласно последним опросам перед выборами, лидировал кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен. Досрочные президентские выборы в Южной Корее были назначены после того, как парламент 4 апреля утвердил импичмент прежнему главе государства Юн Сок Елю за введение военного положения в декабре прошлого года. Основное голосование прошло 3 июня, а ранее, 29 и 30 мая, состоялось досрочное голосование, в котором приняли участие более трети избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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