Лидер оппозиции признал поражение на выборах в Южной Корее

Кандидат в президенты Южной Кореи от консервативной партии Ким Мун Су официально признал поражение на выборах. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
«Я смиренно принимаю народный выбор», — приводит агентство слова Ким Мун Су. Согласно последним опросам перед выборами, лидировал кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен.
Досрочные президентские выборы в Южной Корее были назначены после того, как парламент 4 апреля утвердил импичмент прежнему главе государства Юн Сок Елю за введение военного положения в декабре прошлого года. Основное голосование прошло 3 июня, а ранее, 29 и 30 мая, состоялось досрочное голосование, в котором приняли участие более трети избирателей.
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