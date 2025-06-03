В США сделали заявление о переговорах России и Украины

США выразили поддержку прямым переговорам между Россией и Украиной, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, американский президент Дональд Трамп выступает за любые механизмы, способные обеспечить долгосрочный и справедливый мир.
«Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру», — заявила Брюс во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.
Ранее, 31 мая, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс уже подчеркивала, что решение по урегулированию конфликта на Украине должно приниматься непосредственно между Москвой и Киевом, несмотря на позицию и просьбы Вашингтона. США также заявляли о недопустимости затягивания переговорного процесса и выражали надежду на скорое достижение соглашения между сторонами.
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