03 июня 2025

В США сделали заявление о переговорах России и Украины

Госдеп США: Трамп поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп поддержал мирные переговоры
Трамп поддержал мирные переговоры Фото:

США выразили поддержку прямым переговорам между Россией и Украиной, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, американский президент Дональд Трамп выступает за любые механизмы, способные обеспечить долгосрочный и справедливый мир. 

«Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру», — заявила Брюс во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости.

Ранее, 31 мая, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс уже подчеркивала, что решение по урегулированию конфликта на Украине должно приниматься непосредственно между Москвой и Киевом, несмотря на позицию и просьбы Вашингтона. США также заявляли о недопустимости затягивания переговорного процесса и выражали надежду на скорое достижение соглашения между сторонами.

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США выразили поддержку прямым переговорам между Россией и Украиной, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, американский президент Дональд Трамп выступает за любые механизмы, способные обеспечить долгосрочный и справедливый мир.  «Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру», — заявила Брюс во время общения с журналистами, сообщает РИА Новости. Ранее, 31 мая, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс уже подчеркивала, что решение по урегулированию конфликта на Украине должно приниматься непосредственно между Москвой и Киевом, несмотря на позицию и просьбы Вашингтона. США также заявляли о недопустимости затягивания переговорного процесса и выражали надежду на скорое достижение соглашения между сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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