В деревне Чертеж Пермского края медведь, испугавшись человека с собакой, залез на дерево. Видео необычной встречи опубликовали в паблике «Типичный Соликамск».
«Гулял с собакой по сельской дороге, когда заметил медведя. Хищник сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну», — рассказал очевидец на видео в соцсети «ВКонтакте» местного паблика. На кадрах видно, как зверь, обхватив ствол, сидит на высоте 4–5 метров, а собака бегает внизу.
Автор поста отмечает, что встреча с диким зверем в черте города — очень опасная ситуация. В данном случае хищник проявил необычное поведение — забрался на дерево.
Ранее URA.RU рассказывало, что бурый медведь распространен на всей территории Пермского края. Это самый крупный хищник региона: самцы достигают массы 300 — 350 килограмм, самки — до 200 килограмм. По данным мониторинга численности охотресурсов, в 2024 году на территории Пермского края обитало 7872 бурых медведей.
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