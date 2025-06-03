03 июня 2025

Медведь испугался пермяка и залез на дерево. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурый медведь распространен на всей территории Пермского края (архивное фото)
Бурый медведь распространен на всей территории Пермского края (архивное фото) Фото:

В деревне Чертеж Пермского края медведь, испугавшись человека с собакой, залез на дерево. Видео необычной встречи опубликовали в паблике «Типичный Соликамск».

«Гулял с собакой по сельской дороге, когда заметил медведя. Хищник сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну», — рассказал очевидец на видео в соцсети «ВКонтакте» местного паблика. На кадрах видно, как зверь, обхватив ствол, сидит на высоте 4–5 метров, а собака бегает внизу.

Автор поста отмечает, что встреча с диким зверем в черте города — очень опасная ситуация. В данном случае хищник проявил необычное поведение — забрался на дерево.

Ранее URA.RU рассказывало, что бурый медведь распространен на всей территории Пермского края. Это самый крупный хищник региона: самцы достигают массы 300 — 350 килограмм, самки — до 200 килограмм. По данным мониторинга численности охотресурсов, в 2024 году на территории Пермского края обитало 7872 бурых медведей.

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В деревне Чертеж Пермского края медведь, испугавшись человека с собакой, залез на дерево. Видео необычной встречи опубликовали в паблике «Типичный Соликамск». «Гулял с собакой по сельской дороге, когда заметил медведя. Хищник сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну», — рассказал очевидец на видео в соцсети «ВКонтакте» местного паблика. На кадрах видно, как зверь, обхватив ствол, сидит на высоте 4–5 метров, а собака бегает внизу. Автор поста отмечает, что встреча с диким зверем в черте города — очень опасная ситуация. В данном случае хищник проявил необычное поведение — забрался на дерево. Ранее URA.RU рассказывало, что бурый медведь распространен на всей территории Пермского края. Это самый крупный хищник региона: самцы достигают массы 300 — 350 килограмм, самки — до 200 килограмм. По данным мониторинга численности охотресурсов, в 2024 году на территории Пермского края обитало 7872 бурых медведей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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