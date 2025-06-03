03 июня 2025

«Танки» не отменят в России

Разработчик Пименов: World of Tanks будет функционировать в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Геймеры продолжат играть в популярную онлайн-игру
Геймеры продолжат играть в популярную онлайн-игру Фото:

Операционная деятельность компании «Леста» (внесена в перечень экстремистов и террористов), издающей компьютерные игры «Мир танков» и «Мир кораблей», не будет приостановлена. Ее пользователи смогут продолжать играть и совершать микротранзакции. Об этом URA.RU заявил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов. 

«Игроки смогут продолжать пользоваться продуктами компании и совершать микротранзакции, это ни на что не повлияет. Меры не будут применяться ни к сотрудникам, ни к пользователям, операционная деятельность компании продолжится», — подчеркнул Пименов.

Эксперт отметил, что подобные случаи с обвинениями в экстремизме в отношении представителей игровой индустрии происходят не впервые. Однако данный инцидент уникален тем, что касается отдельных лиц. 

Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста». В иске фигурируют ее владельцы — Виктор Кислый и Малик Хатажаев. Решение было принято по иску Генпрокуратуры, которая обвинила компанию в поддержке Вооруженных сил Украины. «Леста» внесена в перечень экстремистов и террористов в РФ, а ее собственность передана государству.

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Операционная деятельность компании «Леста» (внесена в перечень экстремистов и террористов), издающей компьютерные игры «Мир танков» и «Мир кораблей», не будет приостановлена. Ее пользователи смогут продолжать играть и совершать микротранзакции. Об этом URA.RU заявил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.  «Игроки смогут продолжать пользоваться продуктами компании и совершать микротранзакции, это ни на что не повлияет. Меры не будут применяться ни к сотрудникам, ни к пользователям, операционная деятельность компании продолжится», — подчеркнул Пименов. Эксперт отметил, что подобные случаи с обвинениями в экстремизме в отношении представителей игровой индустрии происходят не впервые. Однако данный инцидент уникален тем, что касается отдельных лиц.  Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста». В иске фигурируют ее владельцы — Виктор Кислый и Малик Хатажаев. Решение было принято по иску Генпрокуратуры, которая обвинила компанию в поддержке Вооруженных сил Украины. «Леста» внесена в перечень экстремистов и террористов в РФ, а ее собственность передана государству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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