«Танки» не отменят в России

Операционная деятельность компании «Леста» (внесена в перечень экстремистов и террористов), издающей компьютерные игры «Мир танков» и «Мир кораблей», не будет приостановлена. Ее пользователи смогут продолжать играть и совершать микротранзакции. Об этом URA.RU заявил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
«Игроки смогут продолжать пользоваться продуктами компании и совершать микротранзакции, это ни на что не повлияет. Меры не будут применяться ни к сотрудникам, ни к пользователям, операционная деятельность компании продолжится», — подчеркнул Пименов.
Эксперт отметил, что подобные случаи с обвинениями в экстремизме в отношении представителей игровой индустрии происходят не впервые. Однако данный инцидент уникален тем, что касается отдельных лиц.
Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста». В иске фигурируют ее владельцы — Виктор Кислый и Малик Хатажаев. Решение было принято по иску Генпрокуратуры, которая обвинила компанию в поддержке Вооруженных сил Украины. «Леста» внесена в перечень экстремистов и террористов в РФ, а ее собственность передана государству.
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