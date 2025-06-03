Путин срочно выехал из Кремля в Подмосковье

Президент России Владимир Путин завершил рабочий день в Кремле в 23:08 и отправился в подмосковную резиденцию, сообщает telegram-канал «Вы слушали Маяк». По информации источника, на следующий день глава государства проведет совещание с членами правительства.
«В 23:08 Путин завершил рабочий день в Кремле и выехал в подмосковную резиденцию. В среду по президентскому плану — совещание с правительством», — говорится в сообщении канала.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, несмотря на отсутствие прорывных решений, и Владимир Путин выражал готовность к участию в международных переговорах при соответствующей подготовке. Рабочий график главы государства остается насыщенным: накануне Путин провел ряд закрытых встреч в Кремле, а также получал оперативную информацию по ключевым внешнеполитическим вопросам и внутренним происшествиям.
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