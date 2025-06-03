Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по поводу завершившегося второго раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, ожидать «сиюминутных» решений или значительных прорывов на этом этапе было бы неправильно, однако переговорный процесс продолжается. Песков отметил, что вопросы урегулирования чрезвычайно сложны и включают в себя множество аспектов.
Кроме того, представитель Кремля сообщил представителям , что глава России Владимир Путин выразил готовность принять участие в трехсторонних переговорах с США и Украиной. Тем не менее, Песков подчеркнул, что для организации такой встречи необходима тщательная предварительная подготовка. Другие главные заявления пресс-секретаря президента — в материале URA.RU.
Секретность российского меморандума
Меморандум России по урегулированию ситуации на Украине, включающий три раздела, не был обнародован для представителей СМИ перед началом второго этапа переговоров в Стамбуле. По словам Дмитрия Пескова, документ содержит конфиденциальные сведения и предназначен исключительно для ограниченного круга лиц. В первую очередь текст меморандума был предоставлен украинской делегации.
Документ был в закрытом формате передан украинской стороне, после чего состоялось его обсуждение. Это было решением российской переговорной команды. До этого никаких информационных утечек не происходило, подчеркнул представитель Кремля.
Встреча Путина и Трампа
Сейчас новых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера, подчеркнув, что такая встреча может быть организована в случае необходимости. Он также добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в отношении возможных контактов между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ближайшее время в расписании российского президента не предусмотрено ни личных встреч, ни телефонных разговоров с турецким коллегой.
Каналы диалога с США
Кроме того, Песков сообщил, что между Москвой и Вашингтоном по-прежнему функционируют существующие каналы для диалога, которыми российская сторона продолжает пользоваться с целью поддержания контактов. Об этом он заявил, комментируя визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в столицу США. Представители российских СМИ поинтересовались, планирует ли Москва обсудить с Вашингтоном свою позицию относительно итогов переговоров по Украине, прошедших в Стамбуле.
Иран не планирует завладеть ядерным оружием
Иран не преследует цели завладеть ядерным оружием и обладает законным правом на использование атомной энергии в мирных целях, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов относительно недавнего заявления Трампа о невозможности обогащения Ираном урана в рамках договоренностей со Штатами.
Песков также подчеркнул, что все государства имеют право развивать мирную ядерную энергетику при условии соблюдения контроля со стороны МАГАТЭ. По словам представителя Кремля, Москва поддерживает усилия, направленные на мирное разрешение ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Неловкое и неудачное заявление Зеленского
Пресс-секретарь президента России также прокомментировал высказывания главы Украины Владимира Зеленского в адрес российской делегации, отметив, что такие заявления не соответствуют атмосфере переговорного процесса. Об этом он сообщил в ответ на запрос URA.RU о позиции Кремля относительно резких высказываний со стороны украинских властей.
«Это неловкое заявление, неудачное заявление, явно не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений», — подчеркнул Песков.
Ранее, после очередного раунда переговоров, Зеленский назвал представителей российской стороны «идиотами» в связи с их предложением временного прекращения огня для организации обмена телами погибших. По словам Зеленского, Киев настаивает на полном прекращении огня.
Работа Мединского
На вопрос об оценке работа президента РФ Владимира Мединского в рамках переговоров Песков ответил, что работа лишь вступила в начальную стадию. Мединский занимает пост помощника главы России и руководит российской делегацией, что само по себе свидетельствует о значимости его роли. Оценивать его деятельность на данном этапе преждевременно, поскольку переговорный процесс только начинается.
Реакция Путина на удары по аэродромам и взрывы железных дорог
Президент РФ Владимир Путин регулярно получал оперативную информацию о событиях, связанных с ударами беспилотников по аэродромам и взрывами на железнодорожных объектах, произошедшими в воскресенье, 1 июня. В настоящее время Следственный комитет России проводит соответствующее расследование по этим инцидентам. Минобороны РФ также выступило с официальным заявлением по этому поводу. Песков порекомендовал дождаться итогов расследования и руководствоваться информацией, изложенной в сообщении Минобороны.
Выборы в Польше
Песков заявил, что Москва не рассчитывает на появление в Польше лидера с более широким политическим взглядом. По словам представителя Кремля, в настоящее время нет оснований ожидать, что к руководству страны придет политик, способный осознать важность пересмотра отношений с соседними государствами, в частности с РФ, и предпринять шаги к их нормализации.
Согласно официальным данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, состоявшемся в воскресенье, победу одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий, набравший 50,89% голосов. Его соперник, представитель правящей коалиции Рафал Тшасковский, получил поддержку 49,11% избирателей.
График Путина
Во вторник, 3 июня, Путин проводит рабочий день в Кремле. График главы государства остается относительно спокойным и не предусматривает значимых публичных мероприятий. В расписании президента запланирован ряд рабочих встреч, которые проходят в закрытом режиме. Одно из немногих открытых мероприятий — доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, который представит президенту подробную информацию по актуальным вопросам в своей сфере. Остальные встречи и рабочие совещания президента сегодня остаются непубличными, сказал Песков.
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