Российские банки начали снижать ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки начали снижать процентные ставки по депозитам накануне заседания совета директоров Банка России, которое состоится 6 июня. Об этом сообщает маркетинговое агентство Marcs.
«Банки заранее реагируют на возможные решения Центробанка, снижая ставки по депозитным продуктам. Это позволяет им подготовиться к изменению условий на финансовом рынке», — пояснили в Marcs, передает РИА Новости.
Ранее в конце мая ряд крупных банков, включая Т-банк, Совкомбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, уже снизили ставки по вкладам и отменили отдельные депозитные продукты на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Эти решения были приняты в преддверии заседания Банка России, на котором, по прогнозам экспертов, регулятор может снизить ключевую ставку с текущих 21% до 19% из-за признаков рецессии в экономике.
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