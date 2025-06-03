03 июня 2025

Власти Кубани объявили ракетную опасность

В Краснодарском крае объявили режим ракетной опасности
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Ракетная опасность объявлена на побережье Черного моря
Ракетная опасность объявлена на побережье Черного моря Фото:
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Власти Краснодарского края объявили режим ракетной опасности на Черноморском побережье, предупредив жителей о возможной угрозе падения ракет. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. Сигнал тревоги поступил вечером, начиная с 23:07 по местному времени.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении, опубликованном в приложении МЧС.

Ранее, 3 июня, на всей территории Краснодарского края уже был введен режим «беспилотной опасности» из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителей региона тогда также предупреждали о необходимости соблюдать меры предосторожности и избегать открытых пространств. Подобные предупреждения поступают на фоне регулярных сообщений о перехватах беспилотников в южных регионах России.

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Власти Краснодарского края объявили режим ракетной опасности на Черноморском побережье, предупредив жителей о возможной угрозе падения ракет. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. Сигнал тревоги поступил вечером, начиная с 23:07 по местному времени. «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении, опубликованном в приложении МЧС. Ранее, 3 июня, на всей территории Краснодарского края уже был введен режим «беспилотной опасности» из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителей региона тогда также предупреждали о необходимости соблюдать меры предосторожности и избегать открытых пространств. Подобные предупреждения поступают на фоне регулярных сообщений о перехватах беспилотников в южных регионах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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