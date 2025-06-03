Власти Кубани объявили ракетную опасность

Власти Краснодарского края объявили режим ракетной опасности на Черноморском побережье, предупредив жителей о возможной угрозе падения ракет. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России. Сигнал тревоги поступил вечером, начиная с 23:07 по местному времени.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена „Ракетная опасность“. Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении, опубликованном в приложении МЧС.
Ранее, 3 июня, на всей территории Краснодарского края уже был введен режим «беспилотной опасности» из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителей региона тогда также предупреждали о необходимости соблюдать меры предосторожности и избегать открытых пространств. Подобные предупреждения поступают на фоне регулярных сообщений о перехватах беспилотников в южных регионах России.
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