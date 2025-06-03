В США признали резкое повышение риска эскалации из-за ударов Украины по России

Удары Вооруженных сил Украины по России существенно увеличивают риск эскалации конфликта и могут привести к его расширению. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. Люди должны понимать [следующее] в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя [в ответ] другая сторона, вы не уверены. И они предприняли именно это», — заявил спецпосланник в интервью Fox News.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что Киев рассматривает возможность приостановки боевых действий и создания 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения, а также рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой. Среди предложений украинской стороны — отвод войск и организация международного мониторинга для контроля за соблюдением режима.
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