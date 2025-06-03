03 июня 2025

В США признали резкое повышение риска эскалации из-за ударов Украины по России

США: удары ВСУ по России повышают риск эскалации конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина эскалирует конфликт нанося удары по России
Украина эскалирует конфликт нанося удары по России Фото:

Удары Вооруженных сил Украины по России существенно увеличивают риск эскалации конфликта и могут привести к его расширению. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. Люди должны понимать [следующее] в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя [в ответ] другая сторона, вы не уверены. И они предприняли именно это», — заявил спецпосланник в интервью Fox News.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что Киев рассматривает возможность приостановки боевых действий и создания 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения, а также рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой. Среди предложений украинской стороны — отвод войск и организация международного мониторинга для контроля за соблюдением режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Удары Вооруженных сил Украины по России существенно увеличивают риск эскалации конфликта и могут привести к его расширению. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. Люди должны понимать [следующее] в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя [в ответ] другая сторона, вы не уверены. И они предприняли именно это», — заявил спецпосланник в интервью Fox News. Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что Киев рассматривает возможность приостановки боевых действий и создания 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения, а также рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой. Среди предложений украинской стороны — отвод войск и организация международного мониторинга для контроля за соблюдением режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...