Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону

Киевские власти рассматривают возможность приостановки боевых действий вдоль нынешних линий соприкосновения и создания 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — заявил Кит Келлог. По его словам, Киев предлагает отвод украинских военных на 15 километров от линии соприкосновения и ожидает, что аналогичные меры примет российская сторона. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», — отметил спецпосланник.
Келлог также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой по данному вопросу. В качестве одного из вариантов рассматривается создание системы мониторинга новой демилитаризованной зоны с привлечением международных наблюдателей.
В настоящее время заметных сдвигов в процессе восстановления полноценной работы российских дипломатических представительств на территории США не зафиксировано, сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. Вместе с тем дипломат отметил, что обе стороны прилагают существенные усилия, а взаимодействие между Москвой и Вашингтоном развивается в положительном направлении.
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