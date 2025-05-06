06 мая 2025

Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону

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Киевские власти хотят приостановки боевых действий вдоль текущих линий соприкосновения
Киевские власти хотят приостановки боевых действий вдоль текущих линий соприкосновения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти рассматривают возможность приостановки боевых действий вдоль нынешних линий соприкосновения и создания 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — заявил Кит Келлог. По его словам, Киев предлагает отвод украинских военных на 15 километров от линии соприкосновения и ожидает, что аналогичные меры примет российская сторона. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», — отметил спецпосланник.

Келлог также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой по данному вопросу. В качестве одного из вариантов рассматривается создание системы мониторинга новой демилитаризованной зоны с привлечением международных наблюдателей.

В настоящее время заметных сдвигов в процессе восстановления полноценной работы российских дипломатических представительств на территории США не зафиксировано, сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. Вместе с тем дипломат отметил, что обе стороны прилагают существенные усилия, а взаимодействие между Москвой и Вашингтоном развивается в положительном направлении.

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Киевские власти рассматривают возможность приостановки боевых действий вдоль нынешних линий соприкосновения и создания 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News. «Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — заявил Кит Келлог. По его словам, Киев предлагает отвод украинских военных на 15 километров от линии соприкосновения и ожидает, что аналогичные меры примет российская сторона. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», — отметил спецпосланник. Келлог также подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на поддержку Вашингтона в переговорах с Москвой по данному вопросу. В качестве одного из вариантов рассматривается создание системы мониторинга новой демилитаризованной зоны с привлечением международных наблюдателей. В настоящее время заметных сдвигов в процессе восстановления полноценной работы российских дипломатических представительств на территории США не зафиксировано, сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. Вместе с тем дипломат отметил, что обе стороны прилагают существенные усилия, а взаимодействие между Москвой и Вашингтоном развивается в положительном направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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