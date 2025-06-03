Полицейские задержали автомобиль, на котором неизвестные увезли похищенного на Ярославском вокзале в Москве мужчину. Об этом сообщают очевидцы.
«Правоохранители догнали черный „Мерседес“, на котором, предположительно, передвигались похитители, на Киевском шоссе. Кроме водителя в салоне находились два пассажира», — передают очевидцы.
По предварительным данным, во время задержания иномарки похищенного Арега Щ. в машине уже не было, пишет telegram-канал BAZA. Официально информация не подтверждена. Что произошло с Арегом Щ.— данных пока нет. На месте работает следственная группа.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на Ярославском вокзале похищен мужчина. Несколько человек увезли его после того, как он опубликовал в соцсетях видеозаписи с оскорблениями адрес представителей некоторых национальностей, а также блогеров.
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