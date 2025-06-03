03 июня 2025

Полицейские задержали авто, на котором неизвестные увезли похищенного мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовикам удалось задержать предполагаемых преступников
Силовикам удалось задержать предполагаемых преступников Фото:

Полицейские задержали автомобиль, на котором неизвестные увезли похищенного на Ярославском вокзале в Москве мужчину. Об этом сообщают очевидцы.

«Правоохранители догнали черный „Мерседес“, на котором, предположительно, передвигались похитители, на Киевском шоссе. Кроме водителя в салоне находились два пассажира», — передают очевидцы.

По предварительным данным, во время задержания иномарки похищенного Арега Щ. в машине уже не было, пишет telegram-канал BAZA. Официально информация не подтверждена. Что произошло с Арегом Щ.— данных пока нет. На месте работает следственная группа. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на Ярославском вокзале похищен мужчина. Несколько человек увезли его после того, как он опубликовал в соцсетях видеозаписи с оскорблениями адрес представителей некоторых национальностей, а также блогеров.

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Полицейские задержали автомобиль, на котором неизвестные увезли похищенного на Ярославском вокзале в Москве мужчину. Об этом сообщают очевидцы. «Правоохранители догнали черный „Мерседес“, на котором, предположительно, передвигались похитители, на Киевском шоссе. Кроме водителя в салоне находились два пассажира», — передают очевидцы. По предварительным данным, во время задержания иномарки похищенного Арега Щ. в машине уже не было, пишет telegram-канал BAZA. Официально информация не подтверждена. Что произошло с Арегом Щ.— данных пока нет. На месте работает следственная группа.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на Ярославском вокзале похищен мужчина. Несколько человек увезли его после того, как он опубликовал в соцсетях видеозаписи с оскорблениями адрес представителей некоторых национальностей, а также блогеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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