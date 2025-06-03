03 июня 2025

На Дальнем Востоке построят два новых нефтеперерабатывающих завода

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Нефтеперерабатывающие заводы построят на Дальнем Востоке
Нефтеперерабатывающие заводы построят на Дальнем Востоке Фото:

На Дальнем Востоке готовятся к строительству двух новых нефтеперерабатывающих заводов. Один из проектов реализует «Газпром» на Сахалине — сейчас предприятие проходит процедуру обоснования инвестиций. Второй завод планирует построить Независимая нефтяная компания (ННК) в Хабаровском крае, решение о его судьбе примут осенью этого года, пишут "Известия".

«До половины потребностей региона сегодня покрывается за счет поставок из других округов страны. В настоящее время проект «Газпрома» на Сахалине находится на этапе обоснования инвестиций, что предполагает детальное изучение экономической эффективности и перспектив дальнейшей реализации. В то же время, по данным участников рынка, по второму объекту — заводу ННК в Хабаровском крае — решение о строительстве будет принято после завершения необходимых расчетов к осени 2025 года», — пояснили специалисты "Известиям".

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На Дальнем Востоке готовятся к строительству двух новых нефтеперерабатывающих заводов. Один из проектов реализует «Газпром» на Сахалине — сейчас предприятие проходит процедуру обоснования инвестиций. Второй завод планирует построить Независимая нефтяная компания (ННК) в Хабаровском крае, решение о его судьбе примут осенью этого года, пишут "Известия". «До половины потребностей региона сегодня покрывается за счет поставок из других округов страны. В настоящее время проект «Газпрома» на Сахалине находится на этапе обоснования инвестиций, что предполагает детальное изучение экономической эффективности и перспектив дальнейшей реализации. В то же время, по данным участников рынка, по второму объекту — заводу ННК в Хабаровском крае — решение о строительстве будет принято после завершения необходимых расчетов к осени 2025 года», — пояснили специалисты "Известиям".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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