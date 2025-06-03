Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Даррен Битти, который в апреле 2025 года добился закрытия отдела по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/Fimi), симпатизирует с России и Путину. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
«Битти, занимавший должность исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии с февраля 2025 года, ранее неоднократно высказывался с одобрением в адрес президента России Владимира Путина, отмечая его роль в поддержке консервативных ценностей. Также отмечается, что супруга чиновника Юлия Кириллова — племянница бывшего вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова», — пишет The Telegraph.
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