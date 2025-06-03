03 июня 2025

В США возмутились симпатиями топ-чиновника

The Telegraph: топ-чиновник Госдепа США Битти симпатизирует с России и Путину
© Служба новостей «URA.RU»
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Американец Битти женат на россиянке
Американец Битти женат на россиянке Фото:

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Даррен Битти, который в апреле 2025 года добился закрытия отдела по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/Fimi), симпатизирует с России и Путину. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Битти, занимавший должность исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии с февраля 2025 года, ранее неоднократно высказывался с одобрением в адрес президента России Владимира Путина, отмечая его роль в поддержке консервативных ценностей. Также отмечается, что супруга чиновника Юлия Кириллова — племянница бывшего вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова», — пишет The Telegraph.

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Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Даррен Битти, который в апреле 2025 года добился закрытия отдела по борьбе с иностранным информационным вмешательством (R/Fimi), симпатизирует с России и Путину. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. «Битти, занимавший должность исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии с февраля 2025 года, ранее неоднократно высказывался с одобрением в адрес президента России Владимира Путина, отмечая его роль в поддержке консервативных ценностей. Также отмечается, что супруга чиновника Юлия Кириллова — племянница бывшего вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова», — пишет The Telegraph.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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