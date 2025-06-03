03 июня 2025

В ХМАО почти в два раза подскочило число укусов от клещей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще всего клещи кусают жителей Ханты-Мансийска
Чаще всего клещи кусают жителей Ханты-Мансийска Фото:

В ХМАО за прошедшую неделю зарегистрировано 573 случая присасывания клещей, а в прошлом году в этот же период это количество равнялось 300 случаям. Такую статистику озвучили в окружном Управлении Роспотребнадзора.

«За минувшую неделю в ХМАО зарегистрировано 573 присасывания клещей. Это выше аналогичной недели 2024 года, когда было зарегистрировано 300 случаев», — сообщается на сайте ведомства. Таким образом рост в сравнении с прошлым годом составляет 48%. По отношению к предыдущей неделе число укушенных также выросло, но на 7,2%.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Ханты-Мансийске — 216, Нижневартовске — 169, Кондинском районе — 162 обращения. Единичные случаи зарегистрированы в городе Покачи. Всего с начала сезона в Югре зарегистрировано 1572 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

В Сургутской травмбольнице в прошедшие выходные зарегистрировали рекордное число обращений после укусов клещей. С 30 мая по 1 января пострадало 28 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за прошедшую неделю зарегистрировано 573 случая присасывания клещей, а в прошлом году в этот же период это количество равнялось 300 случаям. Такую статистику озвучили в окружном Управлении Роспотребнадзора. «За минувшую неделю в ХМАО зарегистрировано 573 присасывания клещей. Это выше аналогичной недели 2024 года, когда было зарегистрировано 300 случаев», — сообщается на сайте ведомства. Таким образом рост в сравнении с прошлым годом составляет 48%. По отношению к предыдущей неделе число укушенных также выросло, но на 7,2%. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Ханты-Мансийске — 216, Нижневартовске — 169, Кондинском районе — 162 обращения. Единичные случаи зарегистрированы в городе Покачи. Всего с начала сезона в Югре зарегистрировано 1572 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. В Сургутской травмбольнице в прошедшие выходные зарегистрировали рекордное число обращений после укусов клещей. С 30 мая по 1 января пострадало 28 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...