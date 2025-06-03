В ХМАО почти в два раза подскочило число укусов от клещей

В ХМАО за прошедшую неделю зарегистрировано 573 случая присасывания клещей, а в прошлом году в этот же период это количество равнялось 300 случаям. Такую статистику озвучили в окружном Управлении Роспотребнадзора.
«За минувшую неделю в ХМАО зарегистрировано 573 присасывания клещей. Это выше аналогичной недели 2024 года, когда было зарегистрировано 300 случаев», — сообщается на сайте ведомства. Таким образом рост в сравнении с прошлым годом составляет 48%. По отношению к предыдущей неделе число укушенных также выросло, но на 7,2%.
Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Ханты-Мансийске — 216, Нижневартовске — 169, Кондинском районе — 162 обращения. Единичные случаи зарегистрированы в городе Покачи. Всего с начала сезона в Югре зарегистрировано 1572 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.
В Сургутской травмбольнице в прошедшие выходные зарегистрировали рекордное число обращений после укусов клещей. С 30 мая по 1 января пострадало 28 человек.
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