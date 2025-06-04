В ГД предложили новое послабление для отцов-одиночек

Многодетные отцы, в одиночку воспитывающие детей, могут получить право на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с ТАСС.
«Бывают отцы-одиночки, в том числе многодетные. В этой части я бы поддержал введение льготного возраста выхода на пенсию для многодетных отцов», — заявил Нилов. По его словам, вопрос введения льгот для этой категории граждан сейчас обсуждается на федеральном уровне.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об отмене ограничения по количеству нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионеров, что направлено на повышение материального обеспечения многодетных семей. Сейчас пенсионное законодательство предусматривает увеличение пенсий не более чем на трех иждивенцев, а новые инициативы призваны расширить меры поддержки для семей с большим количеством детей.
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