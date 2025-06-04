Власти Краснодарского края отменили предупреждение о ракетной опасности

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Власти отменили сигнал ракетной опасности
Власти отменили сигнал ракетной опасности Фото:

Власти Краснодарского края отменили предупреждение о ракетной опасности на Черноморском побережье. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России. Сигнал тревоги, который действовал три часа, был снят для жителей Новороссийска, Сочи, ФТ Сириус и Темрюкского района.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении ведомства.

Сигнал о потенциальной угрозе поступил вечером 3 июня, в 23:07. Предупреждение охватило сразу несколько крупных населенных пунктов и курортных зон региона. 

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Власти Краснодарского края отменили предупреждение о ракетной опасности на Черноморском побережье. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России. Сигнал тревоги, который действовал три часа, был снят для жителей Новороссийска, Сочи, ФТ Сириус и Темрюкского района. «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении ведомства. Сигнал о потенциальной угрозе поступил вечером 3 июня, в 23:07. Предупреждение охватило сразу несколько крупных населенных пунктов и курортных зон региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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