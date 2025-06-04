Власти Краснодарского края отменили предупреждение о ракетной опасности на Черноморском побережье. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России. Сигнал тревоги, который действовал три часа, был снят для жителей Новороссийска, Сочи, ФТ Сириус и Темрюкского района.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы „Ракетная опасность“», — говорится в сообщении ведомства.
Сигнал о потенциальной угрозе поступил вечером 3 июня, в 23:07. Предупреждение охватило сразу несколько крупных населенных пунктов и курортных зон региона.
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