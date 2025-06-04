Россиянам рассказали о новых требованиях к школьной форме

В России вводится новый ГОСТ для школьной формы, который нацелен на обеспечение безопасности и комфорта учащихся. Об этом сообщила юрист Анастасия Билялова. Новые стандарты касаются всех элементов школьной одежды, за исключением спортивной формы и обуви.
«Данный ГОСТ будет применяться для обозначения безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа одежды для посещения уроков школьниками. Возможно, родители начнут больше обращать внимание на такую продукцию, если она будет сопоставимой по цене с аналогами и/или будет вписываться в семейный бюджет», — отметила Билялова для РИА Новости.
Юрист также подчеркнула, что наличие маркировки ГОСТ может стать дополнительным критерием выбора для потребителей, позволяя им легче найти качественную продукцию. По ее словам, важно обращать внимание не только на аббревиатуру ГОСТ, но и на номер стандарта, чтобы избежать путаницы с другими стандартами, например, упаковки.
Ранее в России уже началась масштабная работа по созданию новых ГОСТов, направленных на повышение безопасности и качества продукции для детей, в том числе стандартов для детского питания и компонентов для его производства. Такие меры, по словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, позволяют гарантировать высокие требования к продукции и ежегодно внедряются в различных отраслях страны.
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