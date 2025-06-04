Экс-министру транспорта Дитриху ищут замену в госкомпании

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и бывший министр транспорта Евгений Дитрих собирается покинуть свою должность в госкомпании. Об этом сообщили источники, близкие как к администрации президента, так и к руководству ГТЛК. По их словам, решение об уходе Дитриха находится на стадии финального согласования.
«Сейчас идет процесс консультаций, какой кадровый трек для него [Дитриха] оптимален», — заявил источник «Ведомостей», близкий к руководству ГТЛК. Одним из вероятных претендентов является Артем Довлатов, нынешний заместитель председателя ВЭБа и бывший первый заместитель генерального директора ГТЛК. Однако мнения источников о его возможном назначении расходятся.
Также появилась информация о возможном переходе Дитриха на работу в государственные структуры, в частности в Совет Федерации. Передача ГТЛК под контроль ВЭБа, которая обсуждается властями, является одной из причин предстоящих кадровых изменений. Это решение может быть принято в ближайшее время, уточняют источники. Дополнительная информация о ситуации ожидается после официальных заявлений и подтверждений от представителей ГТЛК и ВЭБа.
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) занимает лидирующие позиции среди лизинговых компаний России. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов транспорта, включая авиационный, морской, железнодорожный, а также энергоэффективный пассажирский транспорт и разнообразную автомобильную и специализированную технику для нужд национальных транспортных предприятий.
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