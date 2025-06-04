Новостройки подорожали в 55 городах России

В мае 2025 года цены на новостройки в России показали рост в 55 городах из 70 исследованных, при этом среднее повышение составило 0,7%, достигнув отметки в 146,9 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».
«В мае квадратный метр новостроек подорожал в 55 городах из 70 исследованных, подешевел в 13, в двух остался неизменным. В среднем по всем 70 городам „квадрат“ подорожал на 0,7%, до 146 868 руб./кв. м», — указано в отчете аналитиков, передает ТАСС.
Наиболее заметное увеличение цен наблюдается в Нижнем Тагиле (+9,8%), Череповце (+9%) и Грозном (+9%). Также стоимость жилья значительно поднялась в Владикавказе (+2,5%) и Курске (+2,4%). В столице России цена за квадратный метр увеличилась на 0,4%, до 417,3 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 0,6%, до 263,2 тыс. рублей.
В то же время, спад цен отмечен в Махачкале (-4,4%), Иванове (-3,1%), Якутске (-1,4%), Кургане (-1,3%) и Симферополе (-0,7%). В Московской области новостройки подешевели на 0,6%.
Ранее, в апреле 2025 года, аналитики отмечали рост цен на вторичное жилье в российских городах-миллионниках: средний прирост составил 0,7%, а в Перми, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге он был выше среднего. Эксперты связывали повышение стоимости с ожиданиями участников рынка относительно изменения ключевой ставки и сдержанным предложением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.