Элитное подразделение украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» покинули свои позиции в районе Троицкого в ДНР после ударов российских операторов дронов. Об этом сообщил командир взвода БПЛА 80-й танковой дивизии группировки «Центр» Даниил Иванов.
«На нашем направлении, именно в воздухе, нашим главным оппонентом была группировка „Мадьяра“. Они начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов, то есть, мы оказывали на них огневое воздействие», — рассказал Иванов РИА Новости. Он добавил, что после установления их местонахождения по ним был нанесен артиллерийский удар.
По его словам, украинские подразделения пытались удерживать позиции за счет массового применения беспилотников, добивая раненных солдат ВС РФ. Он охарактеризовал подразделение как «фанатиков», не обладающих человечностью. Иванов уверен, что бойцы группы, публикуя в сети подобные видеозаписи с боевых действий, получают удовольствие.
Ранее украинская армия понесла потери, пытаясь снять российский флаг в освобожденном Троицком. Об этом сообщил командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии Сергей Талалаев. Он рассказал, что после установки флага украинские солдаты попытались его снять, но были обстреляны, в результате чего двое из них были уничтожены, а двое скрылись. После отражения атаки российские штурмовики продолжили зачистку поселка, передает RT.
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