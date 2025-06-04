Марочко: армия РФ готовит огневой мешок для ВСУ у харьковской Радьковки

Российские военные начали операцию по созданию огневого кольца вокруг украинских войск, расположенных в районе Радьковки в Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
«Есть продвижение в лесистой местности юго-восточнее Радьковки. Таким образом, армия РФ начала формировать огневой мешок для украинских боевиков в данном районе», — отметил Марочко. Цитату приводит ТАСС. Детали операции пока не раскрываются.
Продвижение российских войск в районе Радьковки связано с ранее начатым формированием буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. После взятия под контроль населенного пункта Строевка российские подразделения усилили давление на позиции ВСУ и начали операции по зачистке прилегающих территорий, что затрудняет снабжение и передвижение украинских сил в этом секторе фронта.
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