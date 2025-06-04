Марочко: армия РФ готовит огневой мешок для ВСУ у харьковской Радьковки

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ВС РФ продвигаются в Харьковской области
ВС РФ продвигаются в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали операцию по созданию огневого кольца вокруг украинских войск, расположенных в районе Радьковки в Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть продвижение в лесистой местности юго-восточнее Радьковки. Таким образом, армия РФ начала формировать огневой мешок для украинских боевиков в данном районе», — отметил Марочко. Цитату приводит ТАСС. Детали операции пока не раскрываются.

Продвижение российских войск в районе Радьковки связано с ранее начатым формированием буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. После взятия под контроль населенного пункта Строевка российские подразделения усилили давление на позиции ВСУ и начали операции по зачистке прилегающих территорий, что затрудняет снабжение и передвижение украинских сил в этом секторе фронта.

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Российские военные начали операцию по созданию огневого кольца вокруг украинских войск, расположенных в районе Радьковки в Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко. «Есть продвижение в лесистой местности юго-восточнее Радьковки. Таким образом, армия РФ начала формировать огневой мешок для украинских боевиков в данном районе», — отметил Марочко. Цитату приводит ТАСС. Детали операции пока не раскрываются. Продвижение российских войск в районе Радьковки связано с ранее начатым формированием буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. После взятия под контроль населенного пункта Строевка российские подразделения усилили давление на позиции ВСУ и начали операции по зачистке прилегающих территорий, что затрудняет снабжение и передвижение украинских сил в этом секторе фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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