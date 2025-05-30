Российские военные расширяют буферную зону на границе с Украиной

Марочко: ВС РФ создают буферную зону между Белгородской и Харьковской областями
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Российские военные расширяют буферную зону на границе с Харьковской областью
Российские военные расширяют буферную зону на границе с Харьковской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска начали создавать новый участок буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, продвижение российских подразделений в этом районе стало возможным после взятия под контроль населенного пункта Строевка. 

«Наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции вооруженных формирований Украины в районах Отрадного и Бологовки. Из вышесказанного можно говорить о начале формирования нового участка буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями», — сообщил Марочко в беседе с ТАСС. При этом в Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.  

По словам военного эксперта, российские подразделения развивают успех после освобождения Строевки, продвигаясь как к северу, так и к югу от этого населенного пункта. Одновременно ведутся операции по зачистке прилегающих территорий и расширению контролируемой полосы безопасности вдоль границы. Уточняется также, что действия российских военных затрудняют снабжение и передвижение украинских сил в этом секторе фронта.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создания буферной зоны безопасности на границе с Украиной для защиты приграничных регионов РФ, передает Pravda.ru. Российские войска ведут работу по оттеснению украинских сил и формированию санитарной зоны, в том числе в районах Харьковской и Курской областей, чтобы обеспечить безопасность мирного населения и затруднить действия ВСУ вблизи границы.

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Российские войска начали создавать новый участок буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, продвижение российских подразделений в этом районе стало возможным после взятия под контроль населенного пункта Строевка.  «Наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции вооруженных формирований Украины в районах Отрадного и Бологовки. Из вышесказанного можно говорить о начале формирования нового участка буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями», — сообщил Марочко в беседе с ТАСС. При этом в Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.   По словам военного эксперта, российские подразделения развивают успех после освобождения Строевки, продвигаясь как к северу, так и к югу от этого населенного пункта. Одновременно ведутся операции по зачистке прилегающих территорий и расширению контролируемой полосы безопасности вдоль границы. Уточняется также, что действия российских военных затрудняют снабжение и передвижение украинских сил в этом секторе фронта. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создания буферной зоны безопасности на границе с Украиной для защиты приграничных регионов РФ, передает Pravda.ru. Российские войска ведут работу по оттеснению украинских сил и формированию санитарной зоны, в том числе в районах Харьковской и Курской областей, чтобы обеспечить безопасность мирного населения и затруднить действия ВСУ вблизи границы.
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