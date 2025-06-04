Над тремя регионами России уничтожено семь беспилотников

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России. В результате этого было уничтожено семь БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство в telegram-канале. Согласно данным Минобороны, четыре БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, два беспилотника были сбиты в воздушном пространстве Курской области, а еще один — над Белгородской областью.
Ранее стало известно, что элитное подразделение украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» покинуло свои позиции в районе Троицкого в ДНР после ударов российских операторов дронов. Об этом сообщил командир взвода БПЛА 80-й танковой дивизии группировки «Центр» Даниил Иванов.
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