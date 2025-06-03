03 июня 2025

Бабушка подозреваемого в атаках на Иркутскую область челябинца не знает, где он

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Семья Тимофеева ничего не знает о его местонахождении
Семья Тимофеева ничего не знает о его местонахождении Фото:
новость из сюжета
На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

В семье Артема Тимофеева из Челябинской области, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявили, что не знают, где он находится. Об этом сообщила его бабушка. 

«Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете?» — сообщила женщина, пишет РИА Новости. 

Дроны, вылетевшие из фур, атаковали поселок Средний в Иркутской области 1 июня. На месте ЧП работали экстренные службы. Позднее выяснилось, что у грузовика, перевозившего БПЛА, были челябинские номера. Подозреваемые — семья Тимофеевых — снимали в Челябинске помещение, в котором, предположительно собирали беспилотники. Оба пропали в конце мая

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В семье Артема Тимофеева из Челябинской области, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области, заявили, что не знают, где он находится. Об этом сообщила его бабушка.  «Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то. Мы сами ничего не знаем вообще. Я вообще ни с кем не хочу говорить, потому что мы ничего не знаем, а вы откуда знаете?» — сообщила женщина, пишет РИА Новости.  Дроны, вылетевшие из фур, атаковали поселок Средний в Иркутской области 1 июня. На месте ЧП работали экстренные службы. Позднее выяснилось, что у грузовика, перевозившего БПЛА, были челябинские номера. Подозреваемые — семья Тимофеевых — снимали в Челябинске помещение, в котором, предположительно собирали беспилотники. Оба пропали в конце мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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