Звезда 90-х Mr.Credo отказывается платить штрафы ГИБДД

Российский певец Mr.Credo (Александр Махонин), прославившийся в 1990-х годах, с конца 2023 года накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму более 30 тысяч рублей. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов.
«Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает», — пишет РИА Новости. В базе значатся не только штрафы за нарушения ПДД. Среди них есть также суммы от 30 до 180 рублей и две неоплаченные госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей с учетом исполнительских сборов, а также административные штрафы на 1,6 тысячи рублей. Итоговая сумма задолженности артиста составляет 30 566 рублей.
По данным судебных документов, задолженности Махонина остаются неоплаченными с конца прошлого года. На момент публикации артист не погасил штрафы и сборы.
Музыкальный проект Mr. Credo приобрел популярность в конце 1990-х годов. В этот период Александр Махонин выделился на российской сцене благодаря своему узнаваемому сценическому образу — арабской куфии и темным очкам. За время своей карьеры артист написал порядка 280 песен.
Одной из самых известных работ Махонина стала композиция «Чудная долина», которая была представлена публике в 2002 году с выходом одноименного альбома. Большой популярностью пользовался и видеоклип на эту песню, снятый на песчаных дюнах в 15 километрах от Екатеринбурга.
Последний крупный хит Mr. Credo вышел в 2005 году: песня «Медляк», автором которой выступил сам Махонин. Она вошла в эфир «Русского радио» и продержалась в хит-параде «Золотого граммофона» 24 недели, передает RT.
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