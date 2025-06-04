Звезда 90-х Mr.Credo отказывается платить штрафы ГИБДД

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Махонин не может погасить 30 тысяч рублей штраф уже второй год
Махонин не может погасить 30 тысяч рублей штраф уже второй год Фото:

Российский певец Mr.Credo (Александр Махонин), прославившийся в 1990-х годах, с конца 2023 года накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму более 30 тысяч рублей. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов.

«Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает», — пишет РИА Новости. В базе значатся не только штрафы за нарушения ПДД. Среди них есть также суммы от 30 до 180 рублей и две неоплаченные госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей с учетом исполнительских сборов, а также административные штрафы на 1,6 тысячи рублей. Итоговая сумма задолженности артиста составляет 30 566 рублей.

По данным судебных документов, задолженности Махонина остаются неоплаченными с конца прошлого года. На момент публикации артист не погасил штрафы и сборы.

Музыкальный проект Mr. Credo приобрел популярность в конце 1990-х годов. В этот период Александр Махонин выделился на российской сцене благодаря своему узнаваемому сценическому образу — арабской куфии и темным очкам. За время своей карьеры артист написал порядка 280 песен.

Одной из самых известных работ Махонина стала композиция «Чудная долина», которая была представлена публике в 2002 году с выходом одноименного альбома. Большой популярностью пользовался и видеоклип на эту песню, снятый на песчаных дюнах в 15 километрах от Екатеринбурга.

Последний крупный хит Mr. Credo вышел в 2005 году: песня «Медляк», автором которой выступил сам Махонин. Она вошла в эфир «Русского радио» и продержалась в хит-параде «Золотого граммофона» 24 недели, передает RT.

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Российский певец Mr.Credo (Александр Махонин), прославившийся в 1990-х годах, с конца 2023 года накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму более 30 тысяч рублей. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов. «Популярный исполнитель 90-х с конца 2023 года накопил 27 штрафов ГИБДД, которые он не оплачивает», — пишет РИА Новости. В базе значатся не только штрафы за нарушения ПДД. Среди них есть также суммы от 30 до 180 рублей и две неоплаченные госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей с учетом исполнительских сборов, а также административные штрафы на 1,6 тысячи рублей. Итоговая сумма задолженности артиста составляет 30 566 рублей. По данным судебных документов, задолженности Махонина остаются неоплаченными с конца прошлого года. На момент публикации артист не погасил штрафы и сборы. Музыкальный проект Mr. Credo приобрел популярность в конце 1990-х годов. В этот период Александр Махонин выделился на российской сцене благодаря своему узнаваемому сценическому образу — арабской куфии и темным очкам. За время своей карьеры артист написал порядка 280 песен. Одной из самых известных работ Махонина стала композиция «Чудная долина», которая была представлена публике в 2002 году с выходом одноименного альбома. Большой популярностью пользовался и видеоклип на эту песню, снятый на песчаных дюнах в 15 километрах от Екатеринбурга. Последний крупный хит Mr. Credo вышел в 2005 году: песня «Медляк», автором которой выступил сам Махонин. Она вошла в эфир «Русского радио» и продержалась в хит-параде «Золотого граммофона» 24 недели, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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