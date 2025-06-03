03 июня 2025

Начальнику ГАИ Челябинска Ганиеву подписали рапорт об отставке

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Радий Ганиев официально покинул пост главы ГАИ Челябинска
Радий Ганиев официально покинул пост главы ГАИ Челябинска Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальнику ГАИ Челябинска Радию Ганиеву подписали рапорт об отставке. Так что теперь он официально бывший глава городского ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Срок для отзыва рапорта у Ганиева вышел. Начальство согласовало его отставку», — сообщил источник.

По данным URA.RU, Ганиев к своим 36 годам уже заработал себе пенсию. 12 лет он отслужил в полку ДПС (год за полтора). Плюс был в командировке на Кавказе, где также идет льготное начисление срока службы.

При этом сил и энергии у бывшего майора внутренней службы предостаточно. По слухам, ему уже предложили хорошую должность на гражданке.

Ганиев возглавлял ГАИ областного центра менее года — с октября 2024 года. В начале мая 2025 года он написал рапорт об отставке.

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Начальнику ГАИ Челябинска Радию Ганиеву подписали рапорт об отставке. Так что теперь он официально бывший глава городского ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Срок для отзыва рапорта у Ганиева вышел. Начальство согласовало его отставку», — сообщил источник. По данным URA.RU, Ганиев к своим 36 годам уже заработал себе пенсию. 12 лет он отслужил в полку ДПС (год за полтора). Плюс был в командировке на Кавказе, где также идет льготное начисление срока службы. При этом сил и энергии у бывшего майора внутренней службы предостаточно. По слухам, ему уже предложили хорошую должность на гражданке. Ганиев возглавлял ГАИ областного центра менее года — с октября 2024 года. В начале мая 2025 года он написал рапорт об отставке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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