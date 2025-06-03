Начальнику ГАИ Челябинска Ганиеву подписали рапорт об отставке

Начальнику ГАИ Челябинска Радию Ганиеву подписали рапорт об отставке. Так что теперь он официально бывший глава городского ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Срок для отзыва рапорта у Ганиева вышел. Начальство согласовало его отставку», — сообщил источник.
По данным URA.RU, Ганиев к своим 36 годам уже заработал себе пенсию. 12 лет он отслужил в полку ДПС (год за полтора). Плюс был в командировке на Кавказе, где также идет льготное начисление срока службы.
При этом сил и энергии у бывшего майора внутренней службы предостаточно. По слухам, ему уже предложили хорошую должность на гражданке.
Ганиев возглавлял ГАИ областного центра менее года — с октября 2024 года. В начале мая 2025 года он написал рапорт об отставке.
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