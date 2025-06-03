03 июня 2025

«Под поезда бросались»: лосей, прибежавших в центр Екатеринбурга, было двое. Видео

В центре Екатеринбурга забежали два лося, один из которых погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Лосей заметили на 15-м километре железной дороги (архивное фото)
Лосей заметили на 15-м километре железной дороги (архивное фото) Фото:

С лосенком, который разбился насмерть под мостом на улице Малышева в Екатеринбурге, за пару часов до инцидента видели второго зверя. Оба бегали по железнодорожным путям, рассказал URA.RU читатель.

«Заметили двух лосей на 15-м километре железной дороги. Бегали по путям, они и под поезда бросались», — сказал собеседник.

Один из лосей упал с моста возле пересечения улиц Малышева-Восточная. Это случилось 4 июня в 06:09. Позже появилось видео падения животного.

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С лосенком, который разбился насмерть под мостом на улице Малышева в Екатеринбурге, за пару часов до инцидента видели второго зверя. Оба бегали по железнодорожным путям, рассказал URA.RU читатель. «Заметили двух лосей на 15-м километре железной дороги. Бегали по путям, они и под поезда бросались», — сказал собеседник. Один из лосей упал с моста возле пересечения улиц Малышева-Восточная. Это случилось 4 июня в 06:09. Позже появилось видео падения животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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