Лосей заметили на 15-м километре железной дороги (архивное фото)
С лосенком, который разбился насмерть под мостом на улице Малышева в Екатеринбурге, за пару часов до инцидента видели второго зверя. Оба бегали по железнодорожным путям, рассказал URA.RU читатель.
«Заметили двух лосей на 15-м километре железной дороги. Бегали по путям, они и под поезда бросались», — сказал собеседник.
Один из лосей упал с моста возле пересечения улиц Малышева-Восточная. Это случилось 4 июня в 06:09. Позже появилось видео падения животного.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!