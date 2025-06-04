Утренний шторм: прогноз магнитной бури на 5 июня 2025

Лаборатория солнечной активности: вероятность магнитной бури 5 июня - 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Утром 5 июня стоит готовиться к магнитному шторму
Утром 5 июня стоит готовиться к магнитному шторму Фото:

Последние несколько дней на Земле продолжается сильнейший магнитный шторм. Геомагнитные индексы находились на «красном» уровне начиная с 1 июня, но ситуация постепенно нормализуется. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 5 июня 2025 года.

Солнечная активность 5 июня 2025

Земля наконец-то вышла из зоны влияния солнечного ветра. После 66 часов непрекращающейся магнитной бури ситуация нормализуется, отмечают ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ.

«Геомагнитные индексы вернулись в зелёную зону. Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на „отражение графика от дна“ почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху», — подчеркнули эксперты.

Сейчас индекс солнечной активности оценивается в 5,6 баллов из 10. За последние сутки зафиксирована лишь одна слабая вспышка класса С.

Магнитные бури 5 июня 2025

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

По прогнозам ученых, утром 5 июня произойдет резкий всплеск геомагнитной активности. Примерно в 6 утра по московскому времени уровень магнитосферы Земли поднимется до «красных» значений, после чего начнет снижаться. Вероятность магнитной бури ученые оценивают в 50%. Возможность слабых геомагнитных возмущений — в 30%. Шанс того, что магнитосфера Земли останется спокойной — всего 20%.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Ученые предполагают, что после продолжительного шторма в начале месяца геомагнитная активность в течение июня останется спокойной. Магнитные бури прогнозируют лишь на 5, 14 и 24-25 числа. Также в период с 26 по 28 июня ожидается повышенная геомагнитная активность, силы которой не хватит для начала магнитонй бури. Но стоит учитывать, что прогнозы на месяц вперед могут оказаться неточными — поэтому лучше регулярно проверять, какие сюрпризы готовит магнитосфера на ближайшие дни.

Как спастись метеозависимым

Магнитные бури сильнее всего воздействуют на людей старше 50 лет, а также на тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем и сосудами или скачками давления. Однако метеочувствительность может проявиться у любого — согласно исследованиям, около 30% людей в мире реагируют на изменения магнитосферы.

Специального препарата от метеозависимости не существует, поэтому лучший способ снизить неприятные симптомы — скорректировать образ жизни: сбалансированно питаться, исключить вредные привычки, соблюдать режим сна и добавить умеренные физические нагрузки. Это укрепит организм и повысит его устойчивость к внешним воздействиям, включая геомагнитные колебания.

Если даже здоровый образ жизни не помогает, стоит обратиться к врачу и проверить здоровье. Иногда такая чувствительность может указывать на скрытые заболевания, о которых человек не подозревает.

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Последние несколько дней на Земле продолжается сильнейший магнитный шторм. Геомагнитные индексы находились на «красном» уровне начиная с 1 июня, но ситуация постепенно нормализуется. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 5 июня 2025 года. Солнечная активность 5 июня 2025 Земля наконец-то вышла из зоны влияния солнечного ветра. После 66 часов непрекращающейся магнитной бури ситуация нормализуется, отмечают ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ. «Геомагнитные индексы вернулись в зелёную зону. Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на „отражение графика от дна“ почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху», — подчеркнули эксперты. Сейчас индекс солнечной активности оценивается в 5,6 баллов из 10. За последние сутки зафиксирована лишь одна слабая вспышка класса С. Магнитные бури 5 июня 2025 По прогнозам ученых, утром 5 июня произойдет резкий всплеск геомагнитной активности. Примерно в 6 утра по московскому времени уровень магнитосферы Земли поднимется до «красных» значений, после чего начнет снижаться. Вероятность магнитной бури ученые оценивают в 50%. Возможность слабых геомагнитных возмущений — в 30%. Шанс того, что магнитосфера Земли останется спокойной — всего 20%. Прогноз магнитных бурь на месяц Ученые предполагают, что после продолжительного шторма в начале месяца геомагнитная активность в течение июня останется спокойной. Магнитные бури прогнозируют лишь на 5, 14 и 24-25 числа. Также в период с 26 по 28 июня ожидается повышенная геомагнитная активность, силы которой не хватит для начала магнитонй бури. Но стоит учитывать, что прогнозы на месяц вперед могут оказаться неточными — поэтому лучше регулярно проверять, какие сюрпризы готовит магнитосфера на ближайшие дни. Как спастись метеозависимым Магнитные бури сильнее всего воздействуют на людей старше 50 лет, а также на тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем и сосудами или скачками давления. Однако метеочувствительность может проявиться у любого — согласно исследованиям, около 30% людей в мире реагируют на изменения магнитосферы. Специального препарата от метеозависимости не существует, поэтому лучший способ снизить неприятные симптомы — скорректировать образ жизни: сбалансированно питаться, исключить вредные привычки, соблюдать режим сна и добавить умеренные физические нагрузки. Это укрепит организм и повысит его устойчивость к внешним воздействиям, включая геомагнитные колебания. Если даже здоровый образ жизни не помогает, стоит обратиться к врачу и проверить здоровье. Иногда такая чувствительность может указывать на скрытые заболевания, о которых человек не подозревает.
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