В Пуровском районе ЯНАО из-за ледохода обрушился мост. На видео, присланное подписчиком URA.RU видно, что сооружение буквально сложилось пополам.
«Смотри, как мост разложило. У нас такого никогда не было», — говорит в ролике один из рабочих.
В администрации района корреспонденту агентства пояснили, что речь идет о промысловом мосте. Жители района им не пользуются и на балансе региона он не состоит. Содержание промысловой дороги и моста лежит на компании ТЭК.
Паводок в районе Тарко-Сале начался 3 июня. Власти, спасатели и волонтеры делают все возможное для ликвидации последствий наводнения. В районе объявлен режим ЧС. На сегодня из подтопляемых районов эвакуировано 60 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию.
Обновлено в 12:00:
«В результате весеннего половодья 2 июня произошло подмывание опор двух мостов частной дороги необщего пользования. Пострадавших нет, ущерб окружающей среде отсутствует. Движение перекрыто. После окончания паводкового периода движение по автомобильной дороге будет восстановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.
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