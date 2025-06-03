03 июня 2025

Мост обрушился в ЯНАО из-за ледохода и паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пуровском районе обрушился мост (архивное фото)
В Пуровском районе обрушился мост (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

В Пуровском районе ЯНАО из-за ледохода обрушился мост. На видео, присланное подписчиком URA.RU видно, что сооружение буквально сложилось пополам.

«Смотри, как мост разложило. У нас такого никогда не было», — говорит в ролике один из рабочих.

В администрации района корреспонденту агентства пояснили, что речь идет о промысловом мосте. Жители района им не пользуются и на балансе региона он не состоит. Содержание промысловой дороги и моста лежит на компании ТЭК.

Паводок в районе Тарко-Сале начался 3 июня. Власти, спасатели и волонтеры делают все возможное для ликвидации последствий наводнения. В районе объявлен режим ЧС. На сегодня из подтопляемых районов эвакуировано 60 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию

Обновлено в 12:00:

«В результате весеннего половодья 2 июня произошло подмывание опор двух мостов частной дороги необщего пользования. Пострадавших нет, ущерб окружающей среде отсутствует. Движение перекрыто. После окончания паводкового периода движение по автомобильной дороге будет восстановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.

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В Пуровском районе ЯНАО из-за ледохода обрушился мост. На видео, присланное подписчиком URA.RU видно, что сооружение буквально сложилось пополам. «Смотри, как мост разложило. У нас такого никогда не было», — говорит в ролике один из рабочих. В администрации района корреспонденту агентства пояснили, что речь идет о промысловом мосте. Жители района им не пользуются и на балансе региона он не состоит. Содержание промысловой дороги и моста лежит на компании ТЭК. Паводок в районе Тарко-Сале начался 3 июня. Власти, спасатели и волонтеры делают все возможное для ликвидации последствий наводнения. В районе объявлен режим ЧС. На сегодня из подтопляемых районов эвакуировано 60 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию.  Обновлено в 12:00: «В результате весеннего половодья 2 июня произошло подмывание опор двух мостов частной дороги необщего пользования. Пострадавших нет, ущерб окружающей среде отсутствует. Движение перекрыто. После окончания паводкового периода движение по автомобильной дороге будет восстановлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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