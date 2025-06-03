03 июня 2025

На пермском оборонном заводе назначен новый топ-менеджер

Исполнительным директором пермского «Машиностроителя» назначен Михаил Пепеляев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исполнительным директором завода назначен Михаил Пепеляев
Исполнительным директором завода назначен Михаил Пепеляев Фото:

Исполнительным директором АО «Пермский завод „Машиностроитель“ назначен Михаил Пепеляев. Об этом агентству URA.RU сообщили на предприятии.

«Генеральный директор Владимир Ломаев покинул должность. Исполнительным директором „Машиностроителя“ назначен Михаил Пепеляев», — сообщили корреспонденту URA.RU на заводе. Ранее господин Пепеляев был заместителем гендиректора по производству. Владимир Ломаев останется на предприятии в качестве советника.

Пермский завод «Машиностроитель»» основан в 1967 году. Завод производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». На оборонном заводе изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, установленного на самолетах президента России.

Ранее URA.RU сообщало, что на АО «Пермский завод „Машиностроитель“» сменилось руководство. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сменила генерального директора Владимира Ломаева на своего представителя — Андрея Горяева. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнительным директором АО «Пермский завод „Машиностроитель“ назначен Михаил Пепеляев. Об этом агентству URA.RU сообщили на предприятии. «Генеральный директор Владимир Ломаев покинул должность. Исполнительным директором „Машиностроителя“ назначен Михаил Пепеляев», — сообщили корреспонденту URA.RU на заводе. Ранее господин Пепеляев был заместителем гендиректора по производству. Владимир Ломаев останется на предприятии в качестве советника. Пермский завод «Машиностроитель»» основан в 1967 году. Завод производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». На оборонном заводе изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, установленного на самолетах президента России. Ранее URA.RU сообщало, что на АО «Пермский завод „Машиностроитель“» сменилось руководство. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сменила генерального директора Владимира Ломаева на своего представителя — Андрея Горяева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...