На пермском оборонном заводе назначен новый топ-менеджер

Исполнительным директором АО «Пермский завод „Машиностроитель“ назначен Михаил Пепеляев. Об этом агентству URA.RU сообщили на предприятии.
«Генеральный директор Владимир Ломаев покинул должность. Исполнительным директором „Машиностроителя“ назначен Михаил Пепеляев», — сообщили корреспонденту URA.RU на заводе. Ранее господин Пепеляев был заместителем гендиректора по производству. Владимир Ломаев останется на предприятии в качестве советника.
Пермский завод «Машиностроитель»» основан в 1967 году. Завод производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии. Предприятие входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». На оборонном заводе изготавливают узлы авиадвигателя ПС-90, установленного на самолетах президента России.
Ранее URA.RU сообщало, что на АО «Пермский завод „Машиностроитель“» сменилось руководство. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сменила генерального директора Владимира Ломаева на своего представителя — Андрея Горяева.
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