С подтопленных территорий Тарко-Сале эвакуировали десятки жителей

В Тарко-Сале (ЯНАО) из-за паводка и активного снеготаяния были подтоплены дачные участки и промышленная зона. За сутки с затопленных территорий эвакуировали десятки жителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«С территории дачных участков эвакуировано 60 человек, из них семеро детей», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Жителей вывозили преимущественно из южной части Тарко-Сале.
Ранее URA.RU сообщало о причинах паводка в Пуровском районе ЯНАО и о том, как проходила эвакуация жителей из затопленных районов города. Агентство второй день подряд ведет онлайн-трансляцию, где освещает актуальные события борьбы с паводком и его последствиями.
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