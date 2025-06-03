03 июня 2025

С подтопленных территорий Тарко-Сале эвакуировали десятки жителей

Ямальское МЧС вывезло с затопленных территорий 60 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС перевозило жителей на лодках и «ТРЭКОЛах»
МЧС перевозило жителей на лодках и «ТРЭКОЛах» Фото:
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Ледоход и паводок на Ямале

В Тарко-Сале (ЯНАО) из-за паводка и активного снеготаяния были подтоплены дачные участки и промышленная зона. За сутки с затопленных территорий эвакуировали десятки жителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«С территории дачных участков эвакуировано 60 человек, из них семеро детей», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Жителей вывозили преимущественно из южной части Тарко-Сале.

Ранее URA.RU сообщало о причинах паводка в Пуровском районе ЯНАО и о том, как проходила эвакуация жителей из затопленных районов города. Агентство второй день подряд ведет онлайн-трансляцию, где освещает актуальные события борьбы с паводком и его последствиями.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) из-за паводка и активного снеготаяния были подтоплены дачные участки и промышленная зона. За сутки с затопленных территорий эвакуировали десятки жителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «С территории дачных участков эвакуировано 60 человек, из них семеро детей», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Жителей вывозили преимущественно из южной части Тарко-Сале. Ранее URA.RU сообщало о причинах паводка в Пуровском районе ЯНАО и о том, как проходила эвакуация жителей из затопленных районов города. Агентство второй день подряд ведет онлайн-трансляцию, где освещает актуальные события борьбы с паводком и его последствиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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